Con la chiusura della A10 niente tir sulla viabilità ordinaria da Genova Ovest a Vesima

Viabilità, dalle ore 4 del mattino di lunedì 16 agosto scatta il divieto di circolazione ordinaria ai tir tra Genova Ovest e Vesima, in concomitanza con la chiusura sulla A10 della carreggiata nord per lavori non più prorogabili nelle gallerie.

Dalle quattro del mattino di lunedì 16 agosto è fatto quindi divieto di circolazione sulla viabilità comunale ordinaria compresa tra l’uscita autostradale Genova Ovest/via Cantore e il km 544+120 della S.S. 1 e viceversa ai mezzi pesanti.

Il divieto è valido per i mezzi diretti al P.S.A. di Genova Prà e per quelli che non prevedano una sosta nel territorio comunale finalizzata a operazioni di carico e scarico merci.

Il divieto è esteso alle vie Cantore, Degola, Cornigliano, Lungo Mare Canepa, Rossa, Albareto, Manara, Merano, Prà, Rubens e ad eventuali percorsi a esse alternativi o comunque a qualunque viabilità comunale compresa fra l’uscita autostradale Genova Ovest (Via Cantore e il km 544+120 della S.S.. 1, costituente direttrice Levante-Ponente Ponente-Levante.

Il divieto di circolazione sul tratto autostradale compreso tra la stazione Aeroporto e la stazione Genova Prà si è resa necessaria a seguito della comunicazione di ASPI riguardante i lavori che interesseranno le gallerie autostradali “Provenzale”, “Torrazza” e “Prà”.

Il divieto di circolazione sarà valido fino al 22 del 25 agosto o comunque fino a cessata necessità.

Dall’ordinanza sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, i veicoli di soccorso e i veicoli in servizio di emergenza.