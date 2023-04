Si chiude l'esperienza del Cane di corso Perrone: "Abbiamo portato musica al posto di silenzio e abbandono"

Musica, sorrisi e l'inevitabile magone: si è così conclusa - con un'ultima serata di spettacoli - l'esperienza del Cane, circolo Arci di corso Perrone che per cinque anni ha ospitato concerti, spettacoli teatrali e artisti spesso emergenti, giovani e indipendenti, fungendo da punto di aggregazione e di socialità in un quartiere difficile.

Ma i gestori del circolo - che avevano fatto sapere a gennaio che la chiusura è dovuta all'incompatibilità con il vicinato - non si arrendono e annunciano di voler andare avanti pensando in grande. Ma, per farlo, serve una nuova casa.

"Una scommessa comunque vinta - scrivono su Facebook - quella di portare in periferia un progetto come il circolo Cane. In zone della città dove il silenzio e l'abbandono spesso sono padroni. Una scommessa vinta nonostante le difficoltà, perché grazie a tutti gli artisti passati in questi anni e tutti voi che avete conosciuto il Cane, siamo sempre più convinti di andare avanti, pensando in grande. Ci serve una nuova casa".

La serata conclusiva dell'esperienza in corso Perrone ha visto esibirsi diversi artisti amici del circolo, Marwane, i Bosio, Lo Straniero e From Arabia to Calabria, tra musica e commozione. Ma una cosa sembra certa, come scrivono i gestori: "Il Cane non molla. Stand by per poco, promesso".