Chiude supermercato, il Comitato di Via del Campo: «Qui altre 7 serrande si abbassano»

Chiude i battenti - per riaprire altrove - il supermercato Doro di via del Campo, e il comitato punta il dito sul fatto che il quartiere e i suoi abitanti continuano a pagare per l'abbandono del centro storico. Serrande che si abbassano, luci che si spengono, spazi che si svuotano e che, se non verranno riqualificati, lasceranno spazio ad altro degrado.

«Supermercato che vieni, supermercato che vai - ironizzano i membri del Comitato di Via del Campo, prendendo spunto da Fabrizio De André che proprio al centro storico si era ispirato per alcune delle sue canzoni più famose -. Si abbassano altre 7 serrande in via del Campo: il supermercato si trasferisce, le luci si spengono. Un altro spazio vuoto che delinea le caratteristiche di un periodo generale drammatico. Ci auguriamo che il piano di rigenerazione urbana possa rivitalizzare il nostro meraviglioso centro storico, sostenendo le attività esistenti e quelle nuove previste all'interno del progetto. Ciascuno di noi dovrà fare la sua parte, per come potrà e vorrà. Noi ce la metteremo tutta».

Il supermarket Doro più vicino sarà in via Lomellini, e dal 3 dicembre aprirà anche in piazza Soziglia.