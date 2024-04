Al via il riallestimento di Sant'Agostino: riapertura a fine maggio

Al via le prime operazioni di restyling in vista della riapertura di Sant’Agostino, nell’anno Ianua-Genova nel Medioevo. Il progetto è stato illustrato martedì mattina, durante un sopralluogo del sindaco Marco Bucci e del vicesindaco Pietro Piciocchi, da Giovanni Tortelli, titolare dello studio Gtrf-Tortelli Frassoni Architetti Associati, incaricato dal Comune di Genova per la stesura del masterplan di Sant’Agostino, chiuso nel 2020 per motivi di sicurezza, legati in particolare alle criticità strutturali sui 790 metri quadri di vetrate, tutte da sostituire.

I lavori in corso riguardano, nella prima fase, l’ex chiesa, costruita alla fine del XIII secolo e poi sconsacrata, a seguito delle leggi napoleoniche sulla soppressione degli ordini religiosi. Le operazioni, che vedono il coinvolgimento della Soprintendenza e del Comitato Scientifico, hanno già interessato la demolizione di una gradonata in laterizi, realizzata negli anni novanta del ‘900, al culmine della quale era posta la statua del Genio dell’armonia, la cui copia è nel pronao del Teatro Carlo Felice.

Diverse le fasi previste: interventi architettonici sul chiostro quadrangolare, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi architettonici per ampliare gli spazi di accoglienza e di servizio, adeguamento degli impianti, restauro completo della ex chiesa; percorso museografico aggiornato secondo criteri di attualità.

Spazi immersivi e "foresta di capitelli"

La riapertura di Sant'Agostino è stata fissata per fine maggio, consentendo di liberare gli spazi del museo e affrontare gli interventi di restauro architettonico del chiostro quadrangolare. Anche la statua di Margherita di Brabante, tra i pochi frammenti superstiti dell’imponente mausoleo dedicato all’imperatrice moglie di Arrigo VII, morta nel capoluogo ligure nel 1311, tornerà appositamente dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per essere di nuovo esposta a Genova.

L’esposizione consentirà di effettuare nuovi studi e approfondimenti scientifici sulla produzione artistica medievale genovese. Il progetto prevede un primo spazio immersivo ed emozionale, attraverso una proiezione multimediale, che consenta al visitatore di entrare nel contesto culturale del Trecento genovese, quindi l’attraversamento di una “foresta di capitelli” (ne saranno esposti circa 60, in marmo di Carrara). Dopo l’ingresso nell’immenso spazio gotico della chiesa il percorso dei visitatori sarà guidato da una sequenza tematica ordinata per conoscere la cultura, la politica, il potere, la devozione religiosa e l’autocelebrazione delle famiglie genovesi attraverso le principali opere che la città ha conservato, in un connubio tra gli archi, le colonne e le volte della chiesa e i marmi del museo.

La seconda fase entro novembre

La seconda fase della riapertura, entro novembre, riguarderà il deposito dei marmi: saranno mostrati al pubblico gli innumerevoli frammenti scultorei e architettonici conservati nei depositi del museo di Sant’Agostino, derivanti in parte dalle demolizioni di edifici monumentali tra Ottocento e Novecento e in parte recuperati a seguito dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Nel 2025, sarà riaperto il chiostro quadrangolare dopo il restauro delle vetrate, della pavimentazione e del giardino interno, compresi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento impiantistico e illuminotecnico. Saranno poi riallestite le opere medievali nel chiostro quadrangolare al primo livello del museo, definita una nuova sezione museografica al piano terra dedicata al rapporto di Genova con l’Oriente e sorgeranno nuovi spazi per l’accoglienza e di servizio per i visitatori (biglietteria, bookshop, caffetteria). Infine, saranno riallestiti il Pallio bizantino, le sculture lignee - al primo livello del chiostro triangolare -, e le opere rinascimentali e barocche nel chiostro quadrangolare al secondo livello del museo.

"Inizia il percorso per il recupero di Sant’Agostino, una vera e propria gemma del nostro centro storico che racconta gli antichi fasti della Genova medievale – ha dichiarato il sindaco Bucci -. È importante che i genovesi e i turisti possano accedere a questo complesso unico nel suo genere per bellezza, arte e cultura. La nostra città potrà riappropriarsi dell’intero complesso che tornerà completamente rinnovato".

"L’anno del Medioevo è l’opportunità per porre l’attenzione su questo complesso straordinario – ha detto il vicesindaco Piciocchi -. Mi piace ricordare che il Sant’Agostino dialoga con il futuro museo della città alla Loggia dei Banchi, su cui stiamo lavorando".