Chiavari, cedono due pini nel parco Rensi. Allarme della Lipu

Hanno ceduto dopo giorni di piogge e la parziale esondazione dell’ Entella , abbattendosi lungo la passeggiata in un momento in cui - fortunatamente non stava passando nessuno.

Sono due dei pini che sorgono nel parco Rensi, sulla sponda destra dell’Entella, a Chiavari. Gli alberi sono crollati finendo con la chioma nel fiume, e sono stati immortalati da un socio della Lipu Tigullio. Che lancia l’allarme.

«Da un lato ci dispiace, perché c’è bisogno di incrementare il verde soprattutto in città, non di perderlo - scrive l’associazione - ma dall'altro non ci meraviglia. I pini non sono piante idonee all'habitat fluviale, vogliono terreno asciutto e se una pianta non è nelle sue condizioni ambientali idonee è inevitabile che si danneggi».