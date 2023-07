Nuovi parcheggi rosa a Chiavari, destinati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini sino ai due anni in piazza Roma e in piazzale Don Nando Negri, in piazza Nostra Signora dell'Orto, accanto a Palazzo Bianco, e in via Ghio all'ingresso dell'ospedale.

La sosta, regolamentata a disco orario per una massimo di tre ore, è consentita solo a chi è in possesso del contrassegno rosa, da esibire sull'auto.

Per ottenere il contrassegno rosa è necessario inoltrare la richiesta online, e stampare il pdf, sul sito comune.chiavari.ge.it.