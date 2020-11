A Chiavari una nuova palestra all'aperto

Nel rispetto delle norme e disposizioni anticontagio, questa mattina, martedì 17 novembre 2020 alle ore 11, si è svolta l'inaugurazione della palestra all'aperto allestita presso i giardini pubblici del quartiere di Caperana, attigui al campo sportivo Daneri, a Chiavari.



Cinque attrezzature specifiche per l'uso esterno, installate dall'amministrazione comunale in continuità con quelle presenti sul lungomare cittadino. Gli attrezzi sono certificati dalla ditta Skyfitness, specifici per l’uso esterno, che permetteranno di allenarsi in sicurezza grazie anche a pannelli informativi e appositi qr-code con cui i cittadini potranno accedere gratuitamente a specifici tutorial.

Si tratta di una rider machine, per tonificare gambe e glutei, una lat press per schiena e braccia, una twister station e una lat machine press per addominali e lombari, ed, infine, una chest press per il petto e le spalle.Gli attrezzi vengono sanificati e igienizzati periodicamente dal personale comunale.

Pochi giorni fa nell'area di Preli, vicino alla ex colonia Fara, è stata inaugurata una nuova area riservata al nuoto, dotata di doccia calda.