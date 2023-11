Maggiordomo di quartiere, inaugurato lo sportello di Chiavari

Venerdì 10 novembre è stato inaugurato lo sportello del servizio Maggiordomo di Quartiere di Chiavari, ospitato presso il punto Informagiovani in via Davide Gagliardo. Il servizio, nato in forma sperimentale nel 2019 e ampliato a tutta la regione nel 2020, è pensato per aiutare i cittadini in varie incombenze quotidiane, come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi e pagare le bollette: tutte attività che, soprattutto nel caso di famiglie o persone anziane, possono far sorgere la necessità di un supporto.

Grazie alla formula 'sportello diffuso', alcuni dei 25 centri attivati in Liguria sono organizzati su più sedi, portando così i punti di erogazione del servizio a oltre 50. Il progetto, della durata di due anni, è stato potenziato e finanziato grazie alle somme del Fondo Sociale Europeo 2021 – 2027, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Nel Tigullio e nel Golfo Paradiso sono presenti otto punti di erogazione del servizio.

Presso gli sportelli del Maggiordomo di Quartiere viene riservata un'attenzione particolare ai cittadini più anziani. Gli operatori sono stati formati nell'individuare eventuali situazioni di fragilità, in modo da dare informazioni utili agli utenti e indirizzarli verso i servizi territoriali competenti, anche con la finalità di attivare il servizio del custode sociale.

Si tratta di una figura professionale, che viene attivata dall'assistente sociale per gli anziani, ancora autosufficienti, che iniziano però ad aver bisogno di un supporto strutturato, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al proprio domicilio. Negli sportelli sarà promosso anche il servizio informanziani, il numero verde regionale 800 593235 pensato per dare assistenza ai cittadini più in là con gli anni, dando così occasione agli utenti di conoscere il servizio.

Grazie all'attività di progettazione con il terzo settore, con la cooperativa sociale Agorà nel ruolo di capofila e più di trenta enti e associazioni coinvolti sul territorio, l'iniziativa Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali è animato da circa 250 operatori in tutta la Liguria, tenendo conto delle azioni di coordinamento, gestione, amministrazione e rendicontazione necessarie al funzionamento del progetto. Presenti all'inaugurazione di Chiavari anche sindaci e rappresentanti del territorio.

Elenco sportelli maggiordomo quartiere