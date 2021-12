Acquista un 'grattino' da 10 euro e ne vince 500mila

Più che una strenna di Natale, un regalo d'oro di quelli che cambiano la vita. Ancora misterioso il giocatore che, domenica scorsa a Chiavari, comprando un 'gratta e vinci' da 10 euro ne ha vinti 500mila.

Lo conferma la tabaccheria Metaldi in via Martiri della Liberazione dove, però, non si è ancora presentato nessuno a riscuotere la vincita. Viene stampato un biglietto con quella somma ogni 840mila e la dea bendata questa volta ha deciso baciare Chiavari.

Nella tabaccheria riferiscono anche di aver avuto negli anni delle vincite, anche sostanziose, ma mai così alte.