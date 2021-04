Nuotava al largo del porto di Chiavari, infreddolito ed esausto, sino a quando non è stato notato dal personale della Marina di Chiavari, che lo ha recuperato.

Si tratta di un piccolo capriolo maschio che chissà come è finito in mare aperto, e che sarebbe quasi certamente morto se il personale della Marina Chiavari e la Guardia Costiera non fossero intervenuti.

L’animale sta fortunatamente bene, anche se stanco e spaventato, ed è stato affidato alla Polizia Provinciale.