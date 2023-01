Posteggia l'auto sulla fermata del bus, disabile non riesce a salire a bordo

L'indignazione corre sui social per un atto d'inciviltà ai danni di un disabile. L'ennesimo.

Questa volta siamo a Chiavari, in località Sampierdicanne, dove un uomo in carrozzina sta aspettando l'autobus per tornare a casa ma un'auto posteggiata sulla fermata gli impedisce di utilizzare l'apposita discesa per poter salire a bordo. Sarà costretto ad essere alzato a braccia onde evitare di cadere dal marciapiede.

La scena è stata fotografata da un passeggero che ha poi postato l'immagine su Facebook: "Molte volte l'utilizzo della propria auto mette in difficoltà il disabile che aspetta il mezzo pubblico per spostamenti. No comment", scrive P.V.

I vigili di Chiavari invieranno un'indagine per risalire al mezzo posteggiato davanti alla pensilina e multarlo. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine anche dall'autista della vettura Atp 2420.