Chiavari, sei mesi di bus gratis per gli over 65: requisiti e come fare domanda

Sei mesi di bus gratis, a Chiavari, per gli anziani in difficoltà. L'iniziativa è stata lanciata dall'amministrazione comunale per l'anno 2023 ed è rivolta agli over 65 con un basso reddito, potranno ottenere sei abbonamenti mensili rilasciati da Amt con i quali viaggiare lungo tutti i percorsi urbani ed extraurbani gestiti dall'azienda. I mesi possono essere scelti nell'arco dell'anno da chi riceverà la card.

I requisiti per ottenere la tessera 'CityPass-Carta Blu'

Questi i requisiti necessari per accedere all'agevolazione.

Avere compiuto 65 anni.

Essere residenti nel territorio del Comune di Chiavari.

Essere in possesso di attestazione Isee ordinario fino ad un massimo di euro 9.500.

Come chiedere gli abbonamenti

Sul sito del Comune di Chiavari (a questo link) il modulo da compilare, che può anche essere ritirato all'ufficio (al piano terra) di piazza Nostra Signora dell'Orto dal 31 ottobre 2022 al 2 dicembre 2022 nei giorni e negli orari di seguito indicati:

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0185.365.362 oppure scrivere alla mail trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it.

Le domande compilate, firmate e corredate di Isee e copia del documento di identità del richiedente dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:30 del 2 dicembre 2022. Gli orari di apertura sono quelli già riportati poco sopra.

Il Comune spiega che: "Le domande pervenute oltre tale termine non saranno accolte. Per ragioni di salute o situazioni di particolare gravità, è possibile ottenere abbonamenti aggiuntivi fino ad un massimo di ulteriori sei, oltre a quelli già concessi, previa richiesta scritta all’ufficio, motivata e documentata da certificazione medica e a seguito di valutazione da parte dei servizi sociali".