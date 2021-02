L'Anpi Chiavari fa comporre una graphic novel a due studentesse, e Mattarella chiama per complimentarsi

"Una stella per Nella" parla dell'ultimo viaggio di una bimba di 6 anni, Nella Attias, deportata ad Auschwitz

Probabilmente i membri dell'Anpi di Chiavari tutto si aspettavano tranne una chiamata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona. E invece così è stato: una sorpresa gradita che scaturisce da un progetto che la sezione Paolo Castagnino Saetta ha commissionato a due giovani studentesse.

Nel dettaglio, l'Anpi di Chiavari in occasione del Giorno della Memoria aveva fatto comporre a Maddalena Stellato e Marta De Vincenzi - due giovani studentesse della Scuola Chiavarese del Fumetto - una graphic novel sulla storia di Nella Attias, deportata ad Auschwitz. Nella, bambina, venne catturata a 6 anni con tutta la famiglia. Vittima degli orrori della Shoah, fu uccisa nelle camere a gas lo stesso giorno del suo arrivo nel lager di sterminio di Auschwitz, il 6 febbraio 1944.

La matita di Maddalena e Marta ha riprodotto la commovente storia su carta, con una graphic novel, "Una stella per Nella" e per questo la presidentessa dell'Anpi, Maria Grazia Daniele, ha ricevuto la telefonata di complimenti direttamente da Mattarella.

«È un gran regalo a queste giovani ragazze e uno stimolo a tutti i giovani a impegnarsi in ogni aspetto della vita - commenta l'Anpi di Chiavari su Facebook - Oltre che un riconoscimento importante per il lavoro quotidiano che le Anpi portano avanti».

Come avere una copia del fumetto

Molti hanno chiesto come fare ad avere una copia del fumetto (già andato in ristampa una volta): bisogna scrivere una mail a anpichiavari.segreteria@gmail.com indicando cognome, nome, indirizzo, cellulare e numero di copie richieste.