Chiara Ferragni lancia la puntata di "The Ferragnez" girata a Portofino

Un episodio speciale, girato a Portofino, per celebrare il quarto anniversario di matrimonio: è l'ultima puntata di "The Ferragnez" uscita su Prime Video, sponsorizzata dall'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni sui suoi canali social.

Le immagini, girate lo scorso settembre nella località ligure, riprendono Ferragni e il marito Fedez in una delle loro location del cuore: spesso sono stati visti infatti a Portofino. Quello che si vede nella docuserie che racconta la loro vita è un momento particolare, ovvero la ricorrenza del loro "sì" con tanto di cena romantica, abiti eleganti, rose bianche e vista spettacolare sull'iconica piazzetta.

"L'episodio del nostro anniversario a Portofino è in streaming adesso, spero che vi piaccia" ha commentato Ferragni pubblicando alcune foto.

Nell'ambito della puntata, la coppia torna a parlare della malattia di Fedez, un tumore al pancreas per cui il rapper è stato operato. Si vede lui che saluta i bimbi, mentre l'imprenditrice commenta: "Ho condiviso queste paure con te, in quel momento mi sono ripromessa che se avessimo avuto un'altra chance insieme non l'avremmo mai sprecata, ed è proprio così che stiamo facendo. Sono fiera di tutti i cambiamenti che stiamo facendo per migliorarci.