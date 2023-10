Bucci nomina 17 nuovi ambasciatori di Genova nel mondo, ecco chi sono

Nella giornata di giovedì 12 ottobre 2023, a 531 anni dall’impresa di Cristoforo Colombo, Genova ha celebrato il Columbus day con la cerimonia istituzionale a Palazzo Ducale. Prima è stata deposta una corona a Porta Soprana, per tradizione la casa del celebre navigatore, alla presenza dei gruppi storici genovesi, dell’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli, in collaborazione con l’associazione A compagna e il consolato degli Stati Uniti. Alla presenza del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e dei rappresentanti delle istituzioni, sono stati conferiti i Premi Colombiani, i titoli di ambasciatori di Genova nel mondo e le medaglie città di Genova. Il sindaco Bucci ha commentato: "Il 12 ottobre del 1492 è una data fondamentale nella storia dell'umanità. Cristoforo Colombo, il primo esploratore a viaggiare con una mappa e per questo riconosciuto come pioniere della modernità, scopriva un nuovo mondo, il Medioevo terminava e aveva inizio l'Era moderna. In questa giornata così densa di significato, conferiamo come di consueto il titolo di ambasciatore di Genova nel mondo ai nuovi rappresentanti a cui affidiamo il compito di promuovere la nostra città in ambito internazionale".

I Premi Colombiani

Il premio internazionale delle comunicazioni è stato conferito dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Netalia Srl, "per il fondamentale contributo apportato dall’Azienda all’innovazione e lo sviluppo digitale made in Italy garantendo alle imprese italiane e alla PA gli strumenti per l’elaborazione e la conservazione in sicurezza dei dati". L’azienda genovese, fondata nel 2010, offre competenze specialistiche e servizi, nel mondo ICT, dedicati alle esigenze della Pubblica Amministrazione e della grande e media impresa del Paese. Nel maggio di quest’anno, il Public Cloud Netalia ha ottenuto le qualificazioni dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale di livello 3 per analizzare tutti i dati della PA, inclusi quelli strategici.

La Medaglia colombiana, assegnata a chi "si sia distinto per coraggio, impegno negli studi, audacia di realizzazione in prove di alto significato umano", è stata conferita e consegnata dal prefetto di Genova Renato Franceschelli al Maestro Michele Trenti. Nella motivazione si legge: "Grande musicista, Fondatore e direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Genovese e presidente dell’associazione Amici di Paganini, per lo straordinario impegno nella promozione della Città di Genova". Nato a Genova nel 1961, ha studiato chitarra con il maestro Bersano poi pianoforte e composizione a Graz (Austria). È stato direttore artistico dell’associazione Filarmonica Genovese, ha fondato l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Genova divenendone direttore principale. Ha curato a Genova le manifestazioni musicali per le celebrazioni del 500° anniversario della scoperta dall’America. Nel 2003 è stato incaricato del progetto finanziato dalla Commissione di Bruxelles per la presentazione internazionale di Genova Capitale Europea della Cultura 2004. È curatore scientifico del Paganini Genova Festival e vice segretario generale del Premio Paganini.

Il premio internazionale dello sport è stato assegnato a Diego Negri "in segno di riconoscimento per gli incredibili successi conseguiti durante tutta la carriera, coronati dalla vittoria del campionato del mondo di vela della classe Star nel 2022". Nato a Sestri Levante nel 1971, si forma nella scuola di vela del Club del Mare di Diano Marina, di cui è oggi direttore sportivo; ha praticato la vela dall’età di 6 anni e iniziato l’attività agonistica nella classe Optimist. Vanta tre partecipazioni ai Giochi Olimpici come atleta delle Fiamme Gialle: Sydney 2000 e Atene 2004 con il singolo Laser Standard e Pechino 2008 nel doppio Star. In Germania nel 2022, ha conquistato il campionato del mondo della classe Star e, quest’anno, a Marblehead in Massachussets, il campionato del mondo della classe Star.

Le medaglie Città di Genova

La medaglia Città di Genova è stata assegnata al fumettista, animatore e illustratore della città di Genova Enzo Marciante, che a 24 anni esordì con la 'Storia di Genova a fumetti'. Ha stampato in 4 volumi le avventure di 'Pisquino da Volastra', bizzarro personaggio fantasy ante litteram, derivato da studi sulla Genova del Cinquecento. Nel 2019 l ’Archivio di Stato di Genova gli dedica la grande Mostra annuale del 2019 intitolata 'Ti racconto la Storia di Genova'. Pubblica per molti anni sui settimanali Più, TV Junior e Corriere dei Piccoli con personaggi creati dalla sua fantasia, tra cui, l’Ispettore Bobop, il Mago Ignazio e la Fata Bertilla. Collabora a serie famose come Ape Maia, Tiramolla e Pantera Rosa.

La medaglia Città di Genova è stata assegnata alla memoria di Paolo Odone, presidente della Camera di Commercio di Genova per quasi vent’anni, scomparso lo scorso aprile, "in segno di riconoscimento per l’essenziale contributo, impegno e convinzione con cui ha perseguito per tutta la vita l’obiettivo di migliorare la sua amata città". Medaglia alla memoria anche dell’ingegner Giuseppe Celle, morto nel 1924, "a ricordo del suo ventennale lavoro nella progettazione e costruzione del più grande complesso ospedaliero dell’epoca" nel centenario dell’inaugurazione dell’ospedale San Martino.

I nuovi ambasciatori di Genova nel Mondo nominati da Bucci