Lo scrittore Manuel Bova: "Nella mia Genova racconto la generazione disillusa dei 35-40enni"

Manuel, durante il lockdown, è chiuso nella sua casa di Genova, tra la noia e la preoccupazione. Per passare il tempo, in quelle giornate sospese, decide di dare voce alla sua passione e inizia a scrivere brevi racconti sulla sua pagina Facebook: i suoi scritti piacciono, arrivano like e condivisioni e poi, complice un aneddoto sui suoi nonni, la sua pagina "esplode" letteralmente, con decine di migliaia di follower. Da quel periodo difficile a oggi, Manuel ha scritto tre libri di cui l'ultimo (il suo primo romanzo "Al mare non importa", ambientato nel capoluogo ligure) è stato pubblicato il 14 febbraio dalla casa editrice nazionale Sperling & Kupfer.

Virale su Facebook grazie a un racconto sui nonni

Un sogno che si avvera per l'ingegnere genovese di 40 anni che nella vita gestisce un centro di pilates e scrive sceneggiature per le cene con delitto: "Quella per la scrittura - racconta a GenovaToday - è una passione che ho fin da quando ero piccolo. Durante il lockdown l'ho coltivata con più attenzione, pubblicando sul mio profilo Facebook episodi semiseri della mia vita in quarantena. Alla fine molti amici mi hanno consigliato di raccogliere gli scritti e di pubblicarli: ho provato così a contattare diverse case editrici ma senza risultati, dunque alla fine ho optato per l'autopubblicazione. È uscito così 'Diario di un isolato' il cui ricavato è stato destinato all'ospedale San Martino".

Per promuovere il primo libro, Manuel ha aperto una pagina Facebook come autore, raccogliendo circa duemila follower: "A inizio 2021 ho pensato di sfruttare di più i social, pubblicando ogni tanto qualche racconto. La svolta è arrivata quando ne ho pubblicato uno che aveva come protagonisti i miei nonni: è diventato virale e dopo un po' una piccola casa editrice di Roma, Alter Erebus, mi ha contattato e mi ha dato fiducia. È uscito così 'I miei nonni sono fidanzati'. Da quel momento ho deciso di applicarmi con costanza all'aggiornamento quotidiano della mia pagina Facebook che è esplosa: è come un lavoro, pubblico un racconto al giorno e in un anno e mezzo sono arrivato a 68mila follower. Infine, nel settembre 2022 sono stato notato da una editor del gruppo Mondadori che mi ha chiesto se per caso avessi un altro libro nel cassetto. Lo avevo, era un romanzo iniziato nel 2018 e terminato durante il lockdown, ma lo avevo sempre tenuto in disparte, eventualmente per un'altra autopubblicazione. È invece è nata la bellissima avventura di 'Al mare non importa' edito da Sperling & Kupfer".

Facebook, nella storia di Manuel, è stato cruciale: "Gli devo tutto, se non avessi raggiunto lì il mio pubblico e l'affetto dei lettori, difficilmente sarei stato notato da una casa editrice nazionale". E non è vero che le persone, stando sui social, hanno perso la passione per la lettura: "Tendiamo a leggere il mondo di oggi con gli occhi di ieri. Forse è cambiato semplicemente il modo in cui i lettori cercano i contenuti. Non so dire se sia meglio o peggio, ma sicuramente è diverso, occorre trovare la chiave per leggerlo e per proporre cultura cambiando modus operandi: le risposte arrivano".

"Al mare non importa": il racconto di una generazione sullo sfondo della Lanterna

"Al mare non importa", con un misto tra ironia e malinconia tipico genovese, parla di Massimo, un 37enne con una laurea che non gli serve e un lavoro che non ama, attaccato alla madre, alla Playstation e al calcetto. La sua routine da "eterno Peter Pan" viene spezzata da Sara, incontrata per caso nella una sala d'attesa del medico. L'episodio - e la disperata ricerca di quella ragazza a cui non ha saputo chiedere il numero di telefono - darà a Massimo l'occasione per mettersi in discussione e ripensare alla sua vita.

Quanto c'è, nel libro, della generazione di Manuel? "La mia - spiega - è una generazione di disillusi: da giovani ci è stato spiegato che senza laurea non avremmo mai trovato lavoro, adesso ci ritroviamo comunque con uno stipendio che non ci fa arrivare a fine mese. Abbiamo avuto l'illusione dei master, dei dottorati, come se non fossimo mai abbastanza qualificati, per poi scoprire che per diverse mansioni lo eravamo addirittura troppo, o che comunque eravamo già vecchi. Inoltre abbiamo a che fare anche con un esercito di pensionati che continuano a lavorare con contratti di collaborazione o consulenze, anziché liberare opportunità o mettere a disposizione le loro competenze per le generazioni più giovani: così siamo rimasti 'schiacciati', da una parte inesperti ma dotati di idee ed entusiasmo, dall'altra ormai vecchi. Il protagonista del romanzo, Massimo, decide di non provarci neanche più, si rende conto che avrebbe molto da dare, ma nessuno gli dà quello spazio e lui non è in grado di prenderselo. Si ripiega dunque in questa vita da adolescente e decide che gli va bene così. Fino a quando un episodio non gli fa aprire gli occhi".

Il ruolo di Genova: "Una città non facile"

La Superba fa da sfondo alla storia di Massimo: "È la mia città, il luogo che amo - spiega Manuel - mi piacerebbe poter ambientare qui anche i miei prossimi libri, i personaggi delle diverse pubblicazioni potrebbero incontrarsi intrecciando le trame".

Ma quanta Genova c'è nel racconto di una generazione disillusa? "È una città difficile principalmente perché siamo difficili noi genovesi, non è facile entrare in circuiti chiusi e tendenzialmente diffidenti nei confronti delle novità. Quando raccoglievo fondi per il San Martino con 'Diario di un isolato' ho scritto a diversi locali chiedendo di organizzare presentazioni e in pochi mi hanno risposto, ci sono rimasto male. Amo Genova alla follia ma non ho mai avuto un buon rapporto con questa città: quando cerchi di proporre qualcosa, qui si fa più fatica, ci vuole più tempo che in altri posti. In compenso, quando riesci a entrare nella dura 'scorza' di questa città, l'affetto che ti rende è impagabile".