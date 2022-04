Meteo Pasqua e Pasquetta in Liguria: le temperature scenderanno nuovamente

Che tempo farà nel weekend di Pasqua in Liguria? All'inizio sembrava che le previsioni meteo non fossero delle migliori, ma gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare: farà probabilmente un po' più freddo e in cielo si alternerà qualche nuvola, ma senza piogge.

Temperature quasi estive in settimana

"In Liguria - spiega Daniele Berlusconi, meteorologo di 3bmeteo.com - la settimana Santa proseguirà all'insegna di condizioni stabili e anticicloniche, con clima che tenderà a divenire via via più caldo. La risalita di correnti molto miti provenienti dal Nord Africa associate a deboli venti di caduta appenninici lungo il litorale favoriranno temperature quasi estive con valori massimi che tra savonese e genovese potranno anche sfiorare i 25°C. I cieli non saranno tuttavia completamente sereni a causa del transito di qualche velatura e della presenza di pulviscolo sahariano in sospensione in atmosfera".

Pasqua e Pasquetta senza particolari problemi

"Nel weekend di Pasqua - continua Berlusconi - un impulso freddo proveniente dal Nord Europa sfiorerà l'Italia ma non avrà grandi conseguenze sulla Liguria. Nella giornata di sabato aumenterà un po' la variabilità dal pomeriggio con la possibilità di qualche locale acquazzone o temporale perlopiù sul Ponente. Pasqua e Pasquetta si preannunciano perlopiù soleggiate e asciutte seppur con qualche nuvola nelle zone interne savonesi, un po' di variabilità diurna e venti in rinforzo. Le temperature perderanno qualche grado ma risulteranno comunque gradevoli con massime intorno ai 20°C".

Il focus su Genova

Per quanto riguarda la città di Genova, fino a sabato sarà soleggiato con cieli poco nuvolosi o velati, temperature minime 13/14°C, massime 23/24°C.

A Pasqua sarà parzialmente nuvoloso, mimima 12°C, massima 19°C. Anche a Pasquetta parzialmente nuvoloso, minima 9°C, massima 16°C.