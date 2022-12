Cgil Genova, i nuovi volti alla guida di Filcams, Flc e Filctem

Cambio ai vertici di diversi rami della Cgil genovese.

Per quanto riguarda la Flc Cgil, è Elena Bruzzese la nuova segretaria generale provinciale. Bruzzese è stata eletta mercoledì al termine del quinto congresso Flc Cgil Genova e prende il posto di Andrea Giacobbe, al quale è andato il ringraziamento di tutta l'organizzazione per il lavoro svolto.

Bruzzese, classe 1978, mamma di un bimbo di 5 anni, dopo il diploma di laurea come Operatore giuridico d’impresa (conseguito nel 2003, con una tesi sulla sicurezza e qualità sul lavoro) entra in Cgil grazie ad un progetto congiunto Arci/Cgil su sicurezza sociale e del lavoro. Nel 2005 entra nel sindacato nazionale scuola che nel 2006 diventa Federazione Lavoratori Conoscenza e che riunisce, oltre al mondo della scuola anche quello dell’università e della ricerca. Dopo una intensa attività, nel 2013 passa alle categorie Flai e Nidil e dal 2014 entra nella Segreteria della Camera del lavoro di Genova dove per diversi anni si occupa delle questioni legate all’immigrazione, alle questioni di genere e ha rapporti con l’associazionismo e il mondo studentesco. Nel 2022 assume anche l’incarico di Segretaria organizzativa in Filt, incarico che lascia insieme a quello di Segretaria Confederale per dedicarsi completamente alla Flc.

Novità anche per quanto riguarda la guida della Filcams Cgil Genova: il nuovo segretario è Nicola Poli, eletto martedì nel corso del congresso della categoria provinciale. Poli prende il posto di Marco Carmassi, ringraziato per aver guidato una delle maggiori categorie in termini di iscritti della Cgil.

Poli, classe 1978, nel 2003 dopo la laurea in Storia contemporanea trova lavoro come facchino occasionale in una struttura alberghiera genovese. Dopo due anni viene impiegato stabilmente alla reception, si iscrive alla Filcams e nel 2006 viene eletto delegato sindacale. Eletto anche nella rappresentanza sindacale unitaria, nel 2010 per la Filcams Nazionale diventa componente del “Dialogo sociale europeo delle catene alberghiere” nell’ambito degli organismi paritetici dell’Unione Europea. Nel 2012 segue, sempre per la categoria nazionale, il difficile percorso delle esternalizzazioni delle catene alberghiere. Il primo gennaio 2016 viene distaccato in categoria e gli viene assegnato il comparto del turismo al quale nel 2017 gli viene affiancato parte del settore commercio. Nel 2017 lascia turismo e commercio per dedicarsi completamente al settore delle imprese di pulizia e in particolare segue i cambi di appalto, le questioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro e all’organizzazione del lavoro all’interno delle singole aziende. Nel corso della sua attività sindacale Poli ha affrontato le vertenze di tanti settori, alcuni molto diversi tra loro. A margine della sua elezione ha commentato: “La Filcams è una categoria composita, che raggruppa diversi settori ed è prevalentemente è composta da donne. Nella mia esperienza ho spesso incontrato molte lavoratrici costrette ad accettare forme di lavoro precario o part time. Spesso proprio il sotto inquadramento ma ancor più spesso il part time involontario relega le persone in condizioni di povertà effettiva. È anche per questo che abbiamo bisogno di più sindacato laddove le condizioni di chi rappresentiamo devono essere oggetto di migliore e continua contrattazione”.

Invece è stato confermato Silvano Chiantia come segretario generale della categoria provinciale del congresso Filctem Cgil Genova. Chiantia era stato eletto nel ruolo nell’aprile 2019, incarico che oggi gli viene confermato nella Filctem, il sindacato dei lavoratori operanti nelle imprese chimiche, tessili, energia e manifatturiere che fa capo alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Chiantia, sposato con un figlio, dal 1988 è dipendente della Metro Liguria Spa: entra in sindacato nel 1990 e nel 1992 viene eletto delegato Rsu. Chiantia viene distaccato in Filcams nel settembre 2000 per occuparsi di terziario e cooperazione. Ad aprile 2007 passa alla Fillea Cgil di Genova dove segue il settore delle costruzioni e del legno. Nel febbraio del 2010 ne diventa Segretario Generale occupandosi in particolar modo della complessa macchina degli appalti in merito ai principi di legalità, trasparenza e occupazione. Nel 2014 entra in Filt Cgil nel settore della logistica, categoria che lascia nel 2016 per tornare alle origini, in Filcams, dove poco dopo assume la carica di segretario responsabile d’organizzazione a livello provinciale, incarico terminato con l’entrata alla guida della Filctem Cgil di Genova. Al dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il segretario Camera del Lavoro Antonio Grifi e Sonia Tosoni Funzionaria Filctem Cgil Nazionale. Il Segretario Generale Cgil Liguria Maurizio Calà ha concluso l'assemblea.