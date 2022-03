La Corte dei Conti dà il via libera alla cessione di Autostrade allo Stato

Il 10 giugno 2021 il consiglio di amministrazione di Atlantia aveva accettato l'offerta avanzata da Cassa depositi e prestiti insieme insieme ai fondi esteri Blackstone e Macquarie per l'acquisto dell'88,06% della società Autostrade per l'Italia.

L'accordo tra la società della famiglia Benetton e il Ministero delle finanze è stato il primo passo verso il ritorno della rete autostradale sotto il controllo dello Stato a 26 anni di distanza dall'avvio dell'iter di privatizzazione delle rete. Un accordo da 8,1 miliardi di euro che garantirà alla nuova cordata la gestione di tremila chilometri di autostrade.

Per procedere alla cessione mancava il parere della Corte dei Conti sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Giovedì 17 marzo la sezione centrale di controllo preventivo di legittimità della corte ha dato il proprio visto di legittimità all'accordo transattivo tra Ministero ed Aspi, approvando anche il relativo piano economico finanziario.

La Corte dei Conti ha dichiarato che le motivazioni del provvedimento saranno rese note nei termini di legge, non appena sarà depositata la delibera.

La notizia è stata accolta con dure critiche da Egle Possetti, rappresentante del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi, che ha dichiarato:

"Evidentemente era già tutto pianificato. Se fossi uno degli azionisti di Aspi starei nascosto in casa per il resto della mia vita e invece ricevono il plauso per il loro 'magnifico lavoro'. Nessun livello decisionale ha voluto fermare questo marchingengno".

Possetti ha poi commentato anche la recente richiesta di patteggiamento avanzata dalle società Aspi e Spea nel corso dell'udienza preliminare del processo Morandi:

"Con il patteggiamento rinunciano a difendersi accettando l'impianto accusatorio e per il nostro Paese sono soggetti idonei al ricevimento di esborsi miliardari, sulla pelle dei cittadini morti e di coloro che pagheranno i danni di anni di incuria, tutti coloro che hanno contribuito a questo scempio dovrebbero restare chiusi in casa per sempre, per espiare le loro colpe, ma alcuni li vediamo già gongolanti in attesa della prossima grigliata. Nessuna verginità riacquisita, nessun perdono".