Certosa, a due anni dal crollo del Morandi il traffico in via Porro torna alla normalità

A due anni dalla chiusura al traffico, e dalla necessità di gran parte dei residenti di lasciare le loro case per la minaccia di quanto restava ponte Morandi che incombeva sulle loro teste, riapre al traffico via Porro.

Nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto, al termine delle celebrazioni in ricordo delle vittime della tragedia del 14 agosto 2018 e dell’inaugurazione della "Radura della Memori"a, via Enrico Porro sarà riaperta al traffico veicolare a senso unico con direzione mare-monti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ripristinata la viabilità, i conducenti dei veicoli in uscita da via Porro avranno l’obbligo di dare la precedenza a quelli circolanti in via Walter Fillak.