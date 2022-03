Certosa: lavori al via per un nuovo parcheggio con 100 posti auto

Sono pronti a partire in Valpolcevera i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in piazza Facchini, nelle aree delle ex Officine Fs di Rivarolo. L'area ospiterà circa cento posti auto liberi per il quartiere di Certosa.

A darne notizia il presidente del Municipio V Federico Romeo: "Finalmente dopo molto tempo, su precisa richiesta e proposta del Municipio, anche in collaborazione coi Comitati, partiranno i lavori. Ritengo questo risultato molto importante, ma abbiamo chiesto ulteriore spazio nelle aree Fs perchè i cantieri che gravano su Certosa stanno mettendo a dura prova la disponibilità di posti auto in tutto il quartiere".

"Il parcheggio sarà pronto - conclude il presidente del Municipio Valpolcevera - , nella prima metà aprile, primo tassello di un lungo lavoro".