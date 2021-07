Certosa, il nuovo murale dell'artista L7Matrix

Dopo i Dourone e lo spagnolo Okuda San Miguel il grande street artist brasiliano ha realizzato “ Nuovo Orizzonte" in via Garello, terza delle quattro opere del progetto 'Pintada by Urban Attack'

Gli uccelli di L7Matrix prendono il volo su Certosa. Dopo i Dourone e lo spagnolo Okuda San Miguel il grande street artist brasiliano ha realizzato “ Nuovo Orizzonte" in via Garello la terza delle quattro opere del progetto 'Pintada by Urban Attack' ideato da Twenty Twenty per il Comune di Genova e i Club Rotary Genovesi con la curatela e direzione artistica di Giulia Lavinia Lupo, per la riqualificazione del quartiere di Certosa.

Consegnata oggi, 21 luglio 2021, l’opera realizzata su un edificio di Via Garello 1, nel quartiere di Certosa. Da qualche giorno L7Matrix lavora per dare vita a uccelli dalle forme geometriche animate da movimenti frenetici, colori vivaci e fluidi di vernice, in un emozionante mix di caos e bellezza.

Chi è L7M

Luis Gustavo Martins, nome d’arte di L7Matrix, anche noto come L7M, è nato a San Paolo del Brasile nel 1986. Ha girato il mondo realizzando murales in 43 Paesi, e le sue tele si trovano in vendita nelle gallerie di in tutto il mondo, specialmente in Europa, dove vive da 7 anni. I soggetti preferiti di L7Matrix sono gli uccelli e le meduse, una tematica sviluppata da quando l’artista ha compreso che la sua opera dovesse essere disponibile per tutti, ovunque nel mondo. Così, oggi, i suoi lavori, realizzati combinando elementi geometrici e puzzle di colori molto stilizzati, aerosol e pennellate, possono essere ammirati da Berlino a Brooklyn, da Los Angeles a Tallin, da Parigi a Genova. Il progetto Pintada by Urban Attack, sarà completato con la realizzazione di un’opera di Francisco Bosoletti, artista argentino di fama mondiale, per la quale è in corso di individuazione la location più adatta, sempre nel quartiere di Certosa. I quattro murales contribuiranno a riqualificare artisticamente il quartiere, dove è già stato realizzato, inoltre, un palco di 6 metri per le attività ricreative nella Radura della Memoria e saranno acquistate, sempre per beneficienza, alcune workstation per la Casa di Quartiere.