La gara più estrema al mondo di urban downhill a Genova: prima volta in Italia

Red Bull Cerro Abajo è indiscutibilmente la gara di urban downhill più spettacolare ed estrema al mondo: un percorso ormai ventennale che ha visto tutti i migliori rider sfidarsi in una prova capace di tirare fuori il meglio del loro talento, tra salti e acrobazie incredibili.

Per la prima volta una tappa in Italia

L’edizione 2024 passerà alla storia per una novità assoluta: dal 18 al 20 ottobre, per la prima volta, una tappa del Cerro Abajo avrà luogo lontano dal Sudamerica e sarà l’Italia ad avere l’onore di questo battesimo al di fuori del continente latino-americano. In particolare sabato 19 ottobre ci saranno le qualifiche, mentre domenica 20 ottobre la finalissima.

A Genova la gara più estrema e spettacolare del mondo

La città prescelta è Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport. E non poteva essere altrimenti. Il capoluogo ligure ha infatti una conformazione che si presta perfettamente a ospitare il tracciato del Red Bull Cerro Abajo, grazie ai suoi caratteristici caruggi e alle creuze che collegano le montagne al mare. C’è inoltre un filo rosso che da sempre lega ‘La Superba’ al Red Bull Cerro Abajo, in particolare alla città cilena di Valparaìso, culla della competizione. Valparaíso è conosciuta infatti come la Genova del Pacifico per la somiglianza nell'architettura urbana e per i tanti genovesi che si sono trasferiti lì, nel secolo scorso, per cercare fortuna.

I 30 migliori rider del mondo tra i caruggi

Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questa specialità, che vedranno i 30 migliori rider a livello mondiale lanciarsi ad alta velocità tra i tipici caruggi di Genova, cercando il miglior tempo al termine dei 2 km del tracciato. Fra i partecipanti della tappa italiana ci sarà Tomáš Slavík, veterano della competizione e tre volte vincitore a Valparaìso. Il rider ceco ha già avuto modo di fare un sopralluogo a Genova ed è il protagonista di un video spettacolare e poetico in cui, sulle note di Antonio Vivaldi e con la struggente bellezza di Genova come cornice, regala discese mozzafiato e un’eloquente anteprima di ciò che succederà a ottobre.

Il veterano Slavík: "Genova come Valparaìso"

"Il Red Bull Cerro Abajo ha una lunga storia e per tutti i rider competere in questa gara significa mettersi alla prova al livello più alto dell’urban downhill. È il titolo più importante che si possa vincere - ha dichiarato Tomáš Slavík -. Dalla prima volta che sono stato a Genova, soprattutto nella parte più alta del tracciato, mi sembrava di essere a Valparaìso: le pendenze e la larghezza delle strade sono molto simili. L’obiettivo per tutti noi sarà quello di vincere: di solito, sono abituato a gareggiare in Sudamerica contro atleti del posto. Questa volta saremo in Europa e mi sembrerà di giocare in casa, vediamo come se la caveranno i rider sudamericani"

Come sono andate le prime due tappe

Quella di Genova sarà l’ultima delle classiche tre tappe del Red Bull Cerro Abajo. Le prime due dell’edizione 2024 sono state disputate a marzo: la prima a Valparaìso, con la vittoria del brasiliano Lucas Borba, e la seconda a Guanajuato, in Messico, vinta dal colombiano Juanfer Vèlez.

Bucci: "Genova palcoscenico ideale per la gara"

Il sindaco di Genova, Marco Bucci dichiara: "Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questo prestigioso evento di mountain bike. Un'opportunità unica per la nostra città, non solo per mostrare la bellezza e la versatilità dei nostri spazi urbani, ma anche per mettere in evidenza il nostro impegno a promuovere lo sport e il turismo. Genova, con il suo patrimonio storico e le sue strade pittoresche, offre il palcoscenico ideale per una competizione così spettacolare e dinamica. Siamo certi che i partecipanti e gli spettatori saranno affascinati dal percorso che abbiamo preparato, che si snoda attraverso alcuni dei nostri luoghi più iconici". L'assessore allo sport Alessandra Bianchi aggiunge: "L'urban downhill coniuga sport e spettacolo valorizzando le eccellenze cittadine. Sarà quindi emozionante vedere gli atleti sfidarsi tra creuze e caruggi, tra i palazzi dei Rolli, dai Forti fino al mare. Una magia senza eguali per genovesi e turisti".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp