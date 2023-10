Giornata di Colombo, alle celebrazioni anche il ministro Zangrillo

Al via le celebrazioni per la Giornata di Colombo. Come ogni anno, il 12 ottobre, la città ricorda l’illustre concittadino con una giornata che, oltre a rivedere la figura di Colombo e la scoperta dell’America, vuole testimoniare la riconoscenza verso coloro che maggiormente hanno contribuito a tenere alto il nome della città in Italia e all’estero. Nata negli anni Cinquanta, la cerimonia colombiana si svolge a Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, con accesso libero per la cittadinanza.

Il programma del Giorno di Genova e di Colombo

La giornata inizia, a Palazzo Ducale, nella sala del Maggior consiglio, dalle 9, con il 49° Convegno Internazionale delle Comunicazioni "Colombiano" e "Terzo Valico: Genova porta d'Europa" dell’IIC-Istituto italiano delle Comunicazioni (programma allegato). Dopo i saluti istituzionali, relazione introduttiva del sindaco di GenovaMarco Bucci, presentazione su: "Il Mediterraneo, Mare del mondo e Canale tra i continenti" e "Il Terzo valico - Genova porta d'Europa" (tavola rotonda su la logistica italiana e il traffico europeo).

Nel pomeriggio, alle 16, alla Casa di Colombo, in porta Soprana, la tradizionale deposizione della corona, alla presenza dell’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli e dei gruppi storici, in collaborazione con A Compagna e il consolato Usa di Genova.

A seguire, alle 17.30, la cerimonia solenne nella sala del Maggior consiglio di Palazzo Ducale alla presenza del ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Bucci e l’intervento del vicepresidente del Centro Studi Colombiano Carlotta Gualco, la relazione "Cristoforo Colombo e il Secolo dei Genovesi" a cura del professore Luca Lo Basso, professore ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali - Università di Genova. A seguire, la cerimonia di conferimento dei premi colombiani: il Premio Internazionale delle Comunicazioni, quest'anno dedicato alle Telecomunicazioni, a Netalia Srl; la Medaglia Colombiana al Maestro Michele Trenti; il Premio Internazionale dello Sporta Diego Negri. Come da tradizione, ci sarà l’offerta dell'Olio quest’anno da parte del Comune di Pieve Ligure per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo. Poi la consegna Medaglia Città di Genova al fumettista Enzo Marciante, alla memoria di Paolo Odone e di Giuseppe Celle. Sarà presentato il progetto "Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale", in collaborazione con National Italian American Foundation (NIAF), Ocean Race e Consolato Generale d’Italia a New York, con l’intervento dell’on. Susy De Martini, ambasciatrice di Genova nel Mondo e senior consultant per le relazioni internazionali. Dopo i saluti ai Liguri nel Mondo, il conferimento del titolo di Ambasciatrice e Ambasciatore di Genova nel Mondo. In chiusura, l’intervento musicale di Josè Scanu alla chitarra.

L’ingresso è aperto alla cittadinanza, fino a esaurimento posti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sullapagina Facebook Comune di Genova - Genoa Municipality.