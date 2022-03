Cep, educazione civica con i cani a scuola: "Insegnano ai bambini l'empatia e la cura dell'altro"

Due new entry nella scuola primaria Aldo Moro al Cep, da oggi, mercoledì 23 marzo, permetteranno ai bimbi di imparare importanti fondamenti di educazione civica: sono Luna e Betty, due cagnolone di 10 e 7 anni, che interagiranno con gli alunni nel piazzale del plesso nell'ambito del progetto "Bimbi & Cani".

Luna e Betty sono i due meticci della maestra Laura Scorza, che oltre a essere docente è anche educatrice cinofila e istruttrice bimbi-cani con qualifiche Aics e Fisc, e insieme al marito Enrico Sommariva gestisce il centro di addestramento "Pelosetti furbetti" di Arenzano. L'insegnante sa bene quanto i bambini possano trarre beneficio dal contatto con gli animali: "Oggi per la prima volta svolgeremo questa attività nell'Istituto Comprensivo Voltri 2 - racconta Laura a GenovaToday -. Toccherà inizialmente alle prime tre classi dell'Aldo Moro. Allestiremo un percorso motorio che i bambini proveranno per primi, mettendosi nei 'panni' del cane, e poi lo faranno insieme a Luna e Betty".

Si doveva partire nel 2020, ma poi con il covid è stato posticipato tutto: adesso i bambini potranno finalmente godersi qualche ora in compagnia dei cani nel piazzale della loro scuola. "Sono contenta di portare questa iniziativa soprattutto al Cep - continua Laura - che è un quartiere delicato e non facile, e la scuola è un vero presidio sociale. È un progetto di educazione civica, attraverso la parte ludica i bambini possono imparare tanto: il rispetto, l'empatia, la fiducia, il prendersi cura degli altri, l'ascolto, la collaborazione. Quando ne ho parlato con le colleghe della primaria si sono mostrate subito d'accordo, abbiamo redatto un progetto che è stato accettato formalmente dalla scuola, e dunque si parte".

Oggi tocca alle classi prima, seconda e terza primaria, mentre mercoledì prossimo saranno i bimbi di quarta e quinta a poter interagire con Luna e Betty. La modalità di queste lezioni cambia a seconda dell'età dei bambini, e quelli più grandi potranno studiare meglio come apprendono i cani, i metodi intuitivo e deduttivo, lavori sulla fiducia e sulla condotta al guinzaglio.

Luna e Betty porteranno non pochi benefici ai piccoli alunni della scuola: "Innanzitutto i bambini impareranno a relazionarsi con calma, conosceranno il giusto approccio per rivolgersi a un cane, poi c'è una parte importante di questo progetto che riguarda il rispetto dell'altro, la sua salvaguardia, la fiducia, e poi anche il significato del linguaggio non verbale. Soprattutto quest'ultimo punto è certamente molto importante per i cani, ma anche per i bambini: il linguaggio corporeo soprattutto per i più piccoli è fondamentale, molto legato all'istinto, permette di superare le barriere e di comunicare senza limiti" conclude Laura.

Ai bambini, una volta concluso il progetto, verranno consegnati colorati attestati di partecipazione firmati dal presidente della Federazione Italiana Sport Cinofili.