Cadono calcinacci dal ponte Blu al Cep, vigili del fuoco in azione

Verifiche in corso, martedì 25 gennaio, sul ponte Blu nel quartiere del Cep.

I vigili del fuoco sono impegnati a rimuovere pezzi d'intonaco pericolanti dal pilastro di via Martiri del Turchino dopo la segnalazioni dei residenti preoccupati per le condizioni della struttura, a occhio, degradata.

I lavori per la manutenzione e il restyling dei due ponti presenti in zona sarebbero già stati approvati dal Comune. In particolare per il cosiddetto Ponte Blu, appunto in via Martiri del Turchino, e per la seconda struttura che sorge tra via Gaetano Salvemini e via Gaetano De Santis, entrambi con la funzione di assicurare il collegamento del quartiere con l'aurelia.

Da Tursi spiegnao che "si tratta di opere risalenti agli anni ’70, realizzate nel cuore del quartiere del Cep, come opere di urbanizzazione che, nel corso degli anni, hanno subito l’azione degli elementi atmosferici, con conseguente corrosione degli strati superficiali delle parti in acciaio e alla corrosione delle armature, con relativo distacco degli elementi in ferro e in cemento armato".

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al bilancio, lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, Pietro Piciocchi spiega che "i lavori sono simili in entrambi i casi e riguarderanno il calcestruzzo, con idrolavaggio delle superfici dell’impalcato e la parte in ferro, con un’azione di risanamento e pitturazione. Inoltre, verranno risanate le ringhiere dei marciapiedi e impermeabilizzati gli impalcati".

Per il primo intervento, quello sul ponte Blu, la spesa prevista è di un milione e 500 mila euro, per il secondo di 1,14 milioni di euro, entrambi i restauri verranno realizzati nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023. I fondi sono stanziati all’interno del fondo strategico regionale (FSR) e cofinanziati dall’amministrazione.