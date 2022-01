Cep, crolla un pavimento. I residenti: "Siamo esasperati"

Poco distante giocavano i bambini, quando in piazza si è creata una voragine. Fortunatamente nessun ferito, ma le condizioni in via della Benedicta sono sempre più precarie come denunciano gli stessi residenti: "Siamo esasperati - racconta il portavoce Dario Di Giorgi - ci sono fili scoperti nei portoni rimasti al buio, ingombranti abbandonati nei piani dei palazzi, magazzini con rifiuti senza serratura e con pericolo di incendi ma siamo abbandonati da Comune e da Arte. Chiediamo da tempo una bonifica, di chiudere i magazzini e di mettere nei portoni dei sistemi di video sorveglianza per il bene di tutti".

Sul posto, ieri pomeriggio, lunedì 17 gennaio, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno richiesto, a loro volta, il servizio di Aster. I tecnici si sono limitati al loro compito: mettere le transenne e porre l'avviso che la buca è stata segnalato agli enti competenti.

"Quanto tempo passerà per il ripristino?", si domanda Di Giorgi. "Abbiamo mandato centinaia di mail a Tursi e ai dirigenti Arte, speriamo che qualcuno si presenti". Durante la prima ondata di freddo, diversi civici erano rimasti anche senza riscaldamento e, secondo i residenti, non sarebbe la prima volta.