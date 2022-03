Cep, riapre il bar del Pianacci: "Un punto di riferimento che resiste"

Nuova vita per il bar del circolo Pianacci del Cep, che martedì ha riaperto non più come locale a gestione privata, ma come luogo di ritrovo per i soci Arci.

Il bar, a causa delle difficoltà legate alla pandemia, aveva chiuso i battenti, ma il consorzio Pianacci è riuscito a riaprirlo, recuperando un punto di riferimento prezioso per il quartiere e impiegando nuovamente la persona che curava il locale. Una doppia vittoria: "Era un bar a gestione privata - spiega Carlo Besana, presidente onorario dell’Arci Pianacci, a GenovaToday - e a causa di una serie di difficoltà è rimasto chiuso per due mesi, e la persona che lo gestiva ha deciso di non rinnovare la licenza. Adesso abbiamo riaperto come un piccolo bar con pochi articoli, tornerà a essere un locale solo per i soci del circolo Arci, e la persona che lo curerà sarà sempre la stessa di prima che avrà anche un piccolo compenso".

La persona dietro il bancone "pur consapevole di trovarsi in un contesto difficile per qualunque esercizio commerciale - specifica il consorzio Pianacci su Facebook - aveva iniziato con molto entusiasmo poco più di tre anni fa, accettando la 'scommessa' di una gestione privata all'interno di una realtà associativa". Poi la lunga chiusura determinata dal covid, la difficile ripresa, ma "nonostante il concreto supporto, i ricavi non troppo esigui non hanno consentito una gestione in grado di contrapporsi ai costi fissi (contributi e tassazione)".

Il bar sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 tranne domenica e lunedì, e sarà funzionale anche alle attività estive del circolo: "Ne abbiamo già tante in calendario - riferisce Besana a GenovaToday - non possono essere fatte con il locale chiuso. Dunque oggi c'è la stessa persona di prima, siamo riusciti a mantenere un luogo di ristoro ma soprattutto un riferimento per le nostre attività e un punto di ritrovo per il quartiere. In una volta sola abbiamo risolto due problemi. Il Cep resiste".