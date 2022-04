Abusivi seriali: arrestati dai carabinieri ritornano nell’appartamento cinque ore dopo

Arrestati dai carabinieri per occupazione abusiva al mattino, tornano nell'appartamento nel pomeriggio. Succede in via Novella a Pra' dove ieri, martedì 12 aprile, i militari della compagnia di Arenzano sono intervenuti per portare via due abusivi dal civico 8 interno 22.

Si tratta di un tunisino e un marocchino, entrambi con pregiudizi di polizia, che sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso poiché, senza averne diritto, avevano occupato abusivamente un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Genova.

Peccato però che, nemmeno cinque ore, dopo i due siano rientrati in casa e non usando le chiavi: gli abusivi hanno scassinato la serratura e si sono sistemati nuovamente all'interno.

"Servono delle porte blindate - dice il portavoce sei residenti Dario Di Giorgi - oppure che il Comune faccia murare gli ingressi se no entrano ed escono come vogliono".

Arte e i carabinieri sono stati informati della nuova occupazione abusiva