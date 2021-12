Cinque piazze del centro storico saranno ristrutturate dal Comune

Le cinque piazze saranno completamente restaurate e recuperate da Aster, l'intervento è finanziato dall'amministrazione comunale con un investimento di 500mila euro.

L'obiettivo è proseguire il lavoro di recupero e valorizzazione dei caruggi previsto dal piano integrato. A Santa Maria in Passione, Embriaci, Valoria, Sant’Elena e Santa Brigida saranno installate nuove illuminazioni, panchine, aree verdi, nuovi arredi e restyling delle pavimentazioni, come programmato dalla soprintendenza.

L'anno prossimo saranno poi restaurate altre 13 piazze. Entro marzo saranno rimesse in ordine piazza Cernaia, San Luca, Posta Vecchia, Amor Perfetto, Pollaiuoli, San Giorgio, Fossatello e Ferretto.

Nell’ambito del progetto Umbre de’ Muri saranno invece restaurate piazza Monachette, Marinelle, Tenedo detta dei Macellari, San Pancrazio, Durazzo, inserite insieme a piazza Don Gallo, nei patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa.

In piazza Don Gallo sarà installata la prossima settimana una illuminazione artistica in occasione delle festività natalizie per dare lustro ad una delle aree più caratteristiche della città vecchia. Fanno parte degli interventi di rigenerazione urbana del centro storico anche i percorsi Peba con l’eliminazione delle barriere architettoniche.

A dicembre saranno aperti i cantieri nell’ex Garaventa per la realizzazione di una sede operativa per la polizia locale e negli immobili di via Prè 12 e 14, abbandonati da anni e ora acquistati dal Comune di Genova, verranno creati nuovi alloggi.

L'assessore al centro storico Paola Bordilli ha spiegato:

"Come avevamo annunciato, le prime cinque piazze restaurate potranno essere fruite dai genovesi in queste festività natalizie. Si tratta di un intervento di manutenzione e riqualificazione che dà una nuova veste, decoro, illuminazione e arredi ad alcuni degli scorci più interessanti della città vecchia. Sono i primi interventi e ne seguiranno altri con l’obiettivo di fare rivivere piazze per troppo tempo lasciate ai margini della vita sociale non solo dei residenti ma di tutti i genovesi. Grazie ai patti di amministrazione condivisa, poi, stipulati con associazioni e reti di cittadinanza attiva, le piazze si potranno animare di eventi e manifestazioni che contribuiranno a rendere le piazze dei luoghi vissuti in modo sano e nel rispetto delle regole".

L'assessore Pietro Piciocchi, responsabile dei lavori pubblici, ha aggiunto:

"Un intervento fatto nei tempi e nelle modalità previste con l’obiettivo di ridare dignità ad alcune piazze che potranno rinascere dopo decenni di incuria sono stati rimossi graffiti, risistemata la pavimentazione e installate fioriere, ma anche potenziata l’illuminazione pubblica puntando sull’efficientamento energetico. A queste opere ne seguiranno altre sia su altre piazze sia su edifici che da simboli del degrado vogliamo trasformare in esempi di edilizia sociale di qualità grazie ai fondi ministeriali Pinqua che siamo riusciti a intercettare con successo e di cui, nei prossimi mesi, inizieremo a vedere i primi cantieri partire".

Simonetta Cenci, assessore all'urbanistica, ha affermato: