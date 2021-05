Smarrito pappagallo in centro storico, l’appello della padrona 89enne: «Aiutateci a ritrovarlo»

“Smarrito compagno di nonnina di 89 anni”: inizia così l’appello, sempre più condiviso sui social nelle ultime ore, per la ricerca di un pappagallo sfuggito sabato pomeriggio da un’abitazione del centro storico.

Il pappagallino è il fidato amico di una pensionata che da giorni si interroga, preoccupata, sulla sua sorte: si tratta di un parrocchetto dal collare, maschio, di circa due anni, verde con il collare appunto nero. A differenza dei tanti che si vedono a Genova in libertà non è selvatico, spiega chi ha lanciato l’appello, non teme l’uomo e si fa facilmente avvicinare, anche se potrebbe essere più diffidente verso chi non conosce.

La zona di smarrimento è quella di via del Campo, piazza della Nunziata e l’Expo’: chi lo avvistasse può contattare il numero 3486431294.