Nuovo ecopunto nel centro storico: eliminati 29 cassonetti dalla strada

Un nuovo ecopunto ad accesso controllato è stato aperto nel centro storico in via dei Giustiniani, è stato realizzato all’interno dell’unità territoriale Amiu. Le nuove aperture e la trasformazione degli ecopunti ad accesso controllato rientrano tra le azioni di pulizia e decoro realizzate nell’ambito del piano integrato 'Caruggi' per la rigenerazione del centro storico.

Con l’apertura del sito di via dei Giustiniani gli ecopunti ad accesso controllato salgono a 24 su un totale di 35 all’interno del centro storico per il conferimento differenziato di rifiuto organico, carta, cartone, plastica, metalli, vetro e il residuo indifferenziato. Anche in via dei Giustiniani l’ecopunto è dotato di un sistema di videosorveglianza per garantire l’utilizzo in piena sicurezza da parte degli utenti e contrastare l’uso improprio dei contenitori e del locale.

Nella zona di via dei Giustiniani sono stati sistemati dei cartelli di avviso per informare gli utenti sulla novità introdotta. L’accesso tramite badge è previsto per coloro che vivono e lavorano nel centro storico, quindi a servizio alle utenze domestiche e commerciali. Il badge può essere ritirato fino a giovedì 18 febbraio allo sportello ambientale di via San Giorgio 7/r, gestito in collaborazione con i volontari di 'Ambiente Energia al Quadrato' dalle ore 8.30 alle 12.30 (escluso sabato e festivi). Sarà possibile ritirare, sempre gratuitamente, anche il contenitore dedicato alla raccolta del rifiuto organico.

Chi non potesse ritirare il badge, in caso di smarrimento, furto o per nuova utenza, può chiedere informazioni ai numeri 800.95.77.00 (gratuito da telefono fisso) e 010.89.80.800 (a pagamento da rete mobile), o richiederla attraverso la piattaforma SegnalaCi del Comune di Genova: https://segnalazioni.comune.genova.it/.

Per contrastare il fenomeno degli abbandoni degli ingombranti e favorire il conferimento corretto di questo tipo di rifiuto, anche nel Centro Storico continuano gli appuntamenti con l’Ecovan+ in piazza San Giorgio (10/2-10/3 dalle 13.30 alle 17) e in piazza del Campo (24/2-24/03 dalle 13.30 alle 17). Un servizio aggiuntivo che continua ad avere un grande apprezzamento con una media diù alcune tonnellate circa di ingombranti conferiti a ogni appuntamento. A questo servizio straordinario si aggiunge quello tradizionale di ritiro gratuito su prenotazione a piano strada degli ingombranti, servizio esteso a tutta la città a cui si affianca il ritiro a domicilio al piano a pagamento.

"La realizzazione di questo nuovo ecopunto - spiegano gli assessori al Centro Storico Paola Bordilli e all’ambiente Matteo Campora - ha consentito di eliminare le postazioni di vico Virtù, vico san Bernardo e piazza Veneroso, per un totale di 29 cassonetti su strada, che si aggiungono quindi alle zone che già sono state interessate dal piano di implementazione e trasformazione degli ecopunti. Oltre alle misure già previste dal piano Caruggi, tramite Aster, sono state avviate anche una serie di azioni per puntuali manutenzioni, capillari e diffuse, anche in prossimità degli ecopunti per migliorarne il decoro delle strutture che li ospitano, a partire dalla rimozione dei graffiti. Inoltre, sono stati installati in alcuni ecopunti dei sistemi a onde sismiche e ultrasuoni per contrastare la presenza di muridi all’interno dei siti di conferimento".