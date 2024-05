Centro storico, arriva la prima edicola votiva multimediale

Nel centro storico di Genova, per la precisione in piazza Santa Fede, è stata inaugurata la prima edicola votiva multimediale, nell'ambito del progetto europeo Hub-In. Il progetto realizzato da Liliana Ladeluca, docente di Illuminotecnica dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, ha voluto richiamare l'attenzione su quelle edicole presenti nel centro storico di Genova private di effigi preziose. Si è sviluppata, così, una ricerca artistica e creativa che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse del biennio di pittura, che hanno lavorato su tecniche diverse interpretando maternità, crocifissioni, Madonne con bambino e figure di Santi.

L'edicola votiva multimediale, di grandi dimensioni, è visibile attraverso una vetrina del Municipio 1 che si affaccia su Via delle Fontane; contiene un pannello Led ad alta luminosità e si presenta con una forma semplice e lineare. Un 'Qr code' sulla vetrata permette di connettersi a una pagina web dedicata al progetto europeo Hub-In per avere più informazioni sulle opere.

In occasione dell’inaugurazione della prima edicola votiva multimediale, il progetto prosegue con 'Passaggi di luce', una passeggiata in via del Campo e dintorni sulle tracce della canzone di Fabrizio De André. Da piazza Fossatello è possibile passeggiare lungo via del Campo e i vicoli limitrofi ammirando le nuove installazioni realizzate dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Anche 'Passaggi di Luce' rientra nell’ambito del progetto europeo Hub-In UB-IN, finanziato dal programma Horizon 2020 di cui il Comune di Genova è partner e che rientra nel Piano integrato Caruggi. Un progetto che mira a innovare, preservando le aree storiche del centro urbano, ripristinando attività commerciali nuove e tradizionali, migliorando i servizi e gli spazi esterni per la popolazione locale e valorizzando il patrimonio architettonico della zona. La passeggiata in via del Campo prevede diverse tappe e installazioni, che riportano strofe di due canzoni di Fabrizio de André: La Città Vecchia, che introduce il visitatore al Centro Storico di Genova, patrimonio Unesco e Via del Campo, la strada amata e cantata dal cantautore genovese.

"Continuiamo a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità nelle aree urbane storiche, preservandone l'identità unica e i valori naturali, culturali e sociali" ha commentato l'assessore a commercio e tradizioni Paola Bordilli, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù ha aggiunto: "Stiamo portando avanti numerosi progetti all’interno di Hub-In, con cui vogliamo invertire le tendenze all'abbandono del patrimonio storico in modo sistemico, attraverso la creazione di reti di Hub, dove l'innovazione è il motore principale. Ci aspettiamo anche un impatto diretto sulla creazione di nuove opportunità sostenibili per le imprese tradizionali locali e per lo sviluppo di nuove competenze creative e di nuovi posti di lavoro".

