Cane abbandonato in casa da giorni salvato dalla polizia locale

Senza cibo, nè acqua e in cattive condizioni di salute. Un cane è stato sequestrato dalla polizia locale nel centro storico.

Il maschio di Corso tigrato si trovava chiuso in casa da solo da giorni. Per aprire la porta dell'appartamento sono serviti i vigili del fuoco, all'interno i vigili di piazza Ortiz hanno trovato l'animale debilitato, magro e con la coda spezzata. È così scattata il sequestro per maltrattamento e abbandono.

Sul posto, in via di Santa Croce, sono arrivati anche i militi della Croce Gialla che hanno prelevato il cane e lo hanno trasportato al canile municipale Monte Contessa sulle alture di Sestri Ponente.