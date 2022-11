Arenzano, il nuovo centro polivalente è intitolato a Gino Strada: così rinasce l'ex Papillon

È stato inaugurato ad Arenzano il nuovo centro polivalente Gino Strada in lungomare Stati Uniti 1, dedicato al fondatore di Emergency e al suo operato a servizio delle popolazioni fragili nei territori in guerra, concretizzato con la costruzione e gestione di strutture dedicate, la formazione del personale locale e una medicina basata sui diritti umani. A tagliare il nastro, il primo cittadino Francesco Silvestrini accompagnato dal sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, tra gli applausi dei presenti.

Il centro si trova nell'ex Papillon che una volta ospitava un bar e un ristorante, ed è un edificio storico di Arenzano, restituito alla collettività dopo un importante lavoro di riqualificazione e dopo anni di abbandono. Adesso, nella nuova veste di centro polivalente, ospiterà la sede dello Iat e, nelle due sale espositive al primo e secondo piano, accoglierà eventi, mostre, incontri conferenze rivolte soprattutto ai giovani e agli anziani.

L’obiettivo principale del centro è quello di valorizzare l’offerta turistica e la proposta culturale tutto l’anno, con spazi espositivi funzionali che verranno gestiti dall’ufficio Cultura del Comune, consentendo di portare avanti la stretta collaborazione con le associazioni del territorio che contribuiscono con moltissime iniziative di valore per la comunità.

Il nuovo ufficio Iat, posizionato in uno spazio più centrale e visibile, ha consentito un totale rinnovo nel layout e nell’arredamento, con richiami ai colori del logo “Arenzano Turismo” che da due anni è diventato l’elemento distintivo della comunicazione strategica del turismo di Arenzano. L’allestimento esterno dell’ufficio Iat, con il Totem informativo di ArenzanoTurismo e le fioriere decorative, è stato realizzato grazie al contribuito della Commissione Turismo di Arenzano in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune.

Doveva presenziare all'ìnaugurazione anche Simonetta Gola, responsabile della comunicazione di Emergency e moglie di Gino Strada, ma a causa di un contrattempo dell'ultimo minuto non ha potuto portare il suo saluto. In ogni caso, il centro è stato inaugurato con la mostra collettiva di Emergency “Andiamo avanti Noi” in programma da venerdì 11 a domenica 20 novembre 2022, con le opere originali e inedite di autori di?fumetti e illustrazioni che hanno messo a disposizione di Emergency la loro creatività sul tema “Grazie Gino, continuiamo noi”. Tra le opere, quelle di Milo Manara, Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua,?Irene Rinaldi, Makkox, Alberto Casagrande, Anna Formilan, Gud, Laika, Fabio Magnasciutti, Chiara Rapaccini, Riccardo Mannelli e molti altri. A visitare l'esposizione, anche le classi dell’Istituto Comprensivo di Arenzano e dell'istituto Marsano

La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dal martedì alla domenica dalle 15 alle 18. Realizzata in partnership con lo IED – Istituto Europeo di Design, la mostra è già stata ospitata in diversi sistemi museali italiani.