Emergenza freddo, al Centro Civico Buranello l’accoglienza per i senzatetto

Terzo giorno di attività per il Centro Civico Buranello di Sampierdarena nell’ambito del piano di assistenza ai senzatetto per l’ondata di freddo che si è abbattuta sulla Regione.

Da venerdì e sino a oggi nella palestra del centro è stato allestito un dormitorio di emergenza con reti, materassi, coperte e materiale igienico. L’accesso è libero e consentito fino a un massimo di 20 ospiti.

Il Municipio, in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore che operano per il Comune, ha predisposto la pulizia e la sanificazione quotidiana dei locali per permettere a chi alloggerà di farlo in sicurezza e l’estensione dell’orario per il riscaldamento per le tre giornate di apertura.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, che ha presieduto le operazioni di allestimento. Un supporto al Comune, che per i giorni di “Burian” ha messo a disposizione le proprie strutture per l’accoglienza dei senza tetto e dei più bisognosi cercando di prevedere tragedie come quelle che si sono verificate anche a Torino, o a Genova qualche tempo fa.

«La scorsa notte abbiamo accolto una decina di senzatetto - spiega Colnaghi - garantendo le misure di sicurezza anti covid. Visto il brusco abbassamento delle temperature abbiamo ritenuto opportuno dare un supporto a chi è meno fortunato mettendo a disposizione la struttura. Abbiamo anche proposto di allungare l'apertura visto che il freddo non sembra allentare la morsa».