Mezzo perde olio tra il centro e Carignano: Locale in presidio e strade chiuse ai motociclisti

Disagi al traffico venerdì mattina soprattutto per chi viaggia su due ruote tra il centro città e Carignano.

Un mezzo (non ancora identificato) ha infatti perso olio percorrendo diverse strade, che sono presidiate dalla polizia Locale per impedire il transito a moto e scooter vista la pericolosità.

Le strade interessate sono via Alessi, corso Podestà, Mura di Santa Chiara, via Bosco, via XII Ottobre, Via Corsica, via della Marina. Si attende il mezzo per bonifica prima della riapertura al traffico.