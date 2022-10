Al via il censimento degli immobili storici per la riqualificazione

Palazzo Fieschi a Sestri Ponente è in pessime condizioni di salute: a rimarcarlo, in consigio comunale, è Federico Barbieri (Genova Domani) che ha chiesto in Aula Rossa quali interventi sono previsti per riqualificare l'edificio storico, già sede dello storico Comune di Sestri fino al 1926 e attualmente sede di uffici comunali per il Municipio Medio Ponente.

"L'amministrazione - ha domandato il consigliere - è al corrente del pessimo stato di salute di Palazzo Fieschi? Quali azioni si ha intenzione di mettere in campo, volte alla ristrutturazione delle storiche facciate, ancorché addobbate da targhe commemorative?”.

L’assessore al Patrimonio Francesco Maresca ha risposto che "il patrimonio storico e patrimoniale è molto ampio da riqualificare e rigenerare". L'amministrazione ha tuttavia avviato "un censimento degli immobili per la riqualificazione dal punto di vista sociale ma anche turistico, in tutti i luoghi della città e non solo in centro".

Per quanto riguarda il palazzo di Sestri, la targa "è stata inserita nel piano triennale lavori pubblici entro un anno e mezzo partiranno i lavori".

L’assessore ha proposto un sopralluogo all’edificio che sarà riqualificato nel prossimo triennio e il consigliere, accettando, ha proposto di farsene portavoce con i cittadini.