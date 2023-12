Cna Genova festeggia i 20 anni di Ecipa con una cena di beneficenza per il Gaslini

Una cena di beneficenza per festeggiare i primi 20 anni di attività di Ecipa, l'Ente di formazione di Cna che si occupa di alta formazione professionale e servizi per il lavoro. A organizzarla è Cna Genova, nella serata di mercoledì 20 dicembre 2023, nella scenografica Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Il ricavato dell'evento sarà destinato al reparto di Rianimazione dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

"Abbiamo voluto festeggiare i vent’anni di Ecipa con una cena di beneficenza per ricordare i valori su cui si fonda il nostro ente di formazione, in particolare la solidarietà e il senso di appartenenza - spiega Barbara Banchero, segretario di Cna Genova -. Abbiamo scelto di destinare il ricavato della serata al reparto di Rianimazione del Gaslini, perché lì è stato recentemente ricoverato il figlio di un nostro collaboratore. Lo facciamo - sottolinea Banchero - perché siamo convinti che le aziende siano fatte di persone, e non bisogna mai dimenticarlo".

L'evento di domani sera, organizzato in collaborazione con l'Istituto Alberghiero 'Marco Polo', ha ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio di Genova e della Federazione Italiana Cuochi. Il catering sarà curato dallo chef Alessandro Dentone, presidente della Federazione Italiana Cuochi Liguria e associato di Cna Genova.

Ecipa è l'ente di formazione di Cna che si occupa di alta formazione professionale e servizi per il lavoro. L’attività dell'ente si articola in tutti i settori artigianali e industriali presenti nel tessuto economico del territorio e si concretizza nella continua ricerca e acquisizione del sapere tecnico e imprenditoriale che viene offerto alle imprese clienti di Cna come risorsa per facilitare lo sviluppo, cogliere le opportunità e ideare le soluzioni più adeguate alle sfide del mercato. Ecipa Genova supporta privati e imprese attraverso corsi di formazione, aggiornamento, qualifica, specializzazione e servizi correlati, sia a catalogo che finanziati. La sede di Genova si trova in via XX Settembre 41.