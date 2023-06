Festa della Repubblica, il prefetto cita Ansaldo Energia: "Fa ben sperare l'azione di tutti per il rilancio dell'azienda"

Anche a Genova si tiene la consueta cerimonia istituzionale per celebrare il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana: appuntamento nella mattina del 2 giugno, in presenza delle principali autorità cittadine e regionali.

“Buon compleanno alla nostra Repubblica, auguri a tutti gli italiani. Alla democrazia, la libertà d’espressione conquistata dopo cinque anni di guerra mondiale che ha causato migliaia di morti. Il 2 giugno del 1946 il Paese scelse questa forma di Stato, che da settantasette anni ci garantisce pace, libertà, democrazia” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in occasione della consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato e le medaglie d’onore conferite ai cittadini italiani.

Il presidente Toti ha premiato il commendatore Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni, il cavaliere Luigi Carlo Bottaro, medico chirurgo e direttore generale presso Asl 3 Genovese, il cavaliere Orazio D’Anna, Questore di Genova.

“Siamo orgogliosi dell’importante onorificenza che è stata oggi conferita ai nostri cittadini - ha aggiunto il presidente Toti -. Le mie più sincere congratulazioni per ciò che hanno fatto in questi anni e che continuano a fare in settori importanti della nostra società quali la sanità, la sicurezza e lo sport. Come Regione Liguria siamo riconoscenti per i risultati che hanno raggiunto e per l’esempio positivo che rappresentano e che può essere fonte di ispirazione per molti”.

In totale sono state 16 le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato con Decreto del 27 dicembre 2022, 6 Medaglie d’Onore conferite ai cittadini italiani - sia militari che civili - deportati o internati nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Ecco invece il discorso del prefetto di Genova Renato Franceschelli:

Sig. Vice Ministro, Autorità civili, religiose e militari tutte, Signore e Signori, un sincero grazie per aver voluto assicurare la vostra partecipazione

È con immutata emozione che torniamo stamani a riappropriarci di questa Piazza, cuore della città, per una cerimonia sobria e intensa come quella dell’Alza bandiera. Una cerimonia che rappresenta l’occasione per tutti – Istituzioni, associazioni e cittadini – di ricordare oggi il 77° anniversario della Fondazione della Repubblica e il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgere a quanti hanno reso possibile questa Cerimonia, all’Amministrazione comunale, alla Fondazione di Palazzo Ducale, al Comando Militare di Presidio e alle associazioni d’arma e non, oggi presenti. Non ultimo un particolare ringraziamento devo dedicarlo al Conservatorio Paganini, al suo Presidente M.° Callai e al Direttore Prof. Tagliamacco per aver consentito la presenza stamani degli allievi che formano il gruppo ottoni diretti dal M.° Cudiz

Quella di oggi è la giornata nella quale tutte le componenti della Repubblica si ritrovano attorno alla bandiera e alla figura del Presidente delle Repubblica al quale va il deferente saluto e il ringraziamento per il valore della sua azione unificatrice e per la costante opera tesa a riaffermare quei principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà che ispirano la Carta Costituzionale e la vita democratica del nostro Paese.

Quella vicinanza e solidarietà che ancora una volta in questi giorni, si è concretizzata con la inarrestabile partecipazione di popolo alla tragedia che ha colpito le popolazioni dell’Emilia Romagna. Anche da questa Regione è partita la mobilitazione degli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e dei Nuclei del volontariato Regionale di protezione civile. A loro va il sincero apprezzamento e ringraziamento per la professionalità, l’impegno ma soprattutto il cuore che, come sempre, mettono nell’attività di soccorso alla quale sono chiamati

Sono due anni che ho il privilegio e l’onore di svolgere le mie funzioni in questo territorio. In questo periodo ci sono certamente stati momenti difficili e di preoccupazione dovuti alla coda del periodo pandemico e alle preoccupazioni della ripresa economica di tanti settori che avevano duramente patito il nefasto periodo.

Abbiamo vissuto e continuiamo a vivere ciò che pensavamo non sarebbe mai potuto accadere, vale a dire un conflitto ai confini dell’Europa con il peso della fuga di centinaia di migliaia di ucraini dalla loro terra, accolti con grande slancio anche in questa Provincia in numero consistente, e le gravi ripercussioni che il conflitto ha avuto sul nostro sistema economico in termini di ripresa dell’inflazione e di riduzione del potere d’acquisto.

Ma questi due anni hanno anche offerto l’eccezionale opportunità di consentire agli Enti di Governo nazionale e territoriali e agli operatori economici di poter contare su uno sforzo unico ed inimmaginabile che l’Unione Europea e gli Stati membri hanno fatto col rendere disponibili le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non solo.

Come il Presidente della Repubblica ci ha appena ricordato l’efficace utilizzo di tutte le risorse disponibili ha bisogno di una visione condivisa, di uno stringente coordinamento e della leale collaborazione di tutti gli attori.

Questa capacità di fare rete è stata l’aspetto più esaltante di questa esperienza genovese. Di questo devo sinceramente ringraziare le Autorità Regionali, i Sindaci, la Magistratura e le Forze dell’Ordine oltre che le rappresentanze datoriali e sindacali.

La volontà di continuare a supportare ogni utile collaborazione e integrazione ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare l’attività della Prefettura e mia personale.

La città e tutto il territorio ligure stanno beneficiando di una favorevole congiuntura dovuta certamente alla ripresa e crescita delle principali attività tipiche del territorio, quali quelle marittimo-portuali e turistiche, ma soprattutto dal grande sforzo di ammodernamento infrastrutturale che certamente in un futuro non troppo lontano, arrecherà ulteriori benefici alla mobilità, alla logistica e al sistema produttivo ed economico nel suo insieme. L’ingente quantità di risorse economiche che sono destinate alla città e alla Regione impone a tutti di agire con responsabilità, efficacia e senso del dovere. Siamo consapevoli che l’opportunità è unica e probabilmente non ripetibile.

Occorre pertanto non lasciare inutilizzata alcuna risorsa economica disponibile ma che essa venga indirizzata verso progetti di sicura utilità e che tutti gli Enti beneficiari di tali fondi, siano messi nelle condizioni di poterli impegnare nei tempi previsti. Perché ciò avvenga sarà sicuramente necessario essere al fianco soprattutto degli Enti più piccoli e spesso meno strutturati, per accompagnarli nelle fasi di progettazione, aggiudicazione e rendicontazione degli interventi. Al loro fianco certamente ci saranno le strutture statali ma sono sicuro ci saranno anche le Amministrazioni regionali o comunali più attrezzate in vista dell’obiettivo comune da raggiungere.

Non possiamo nasconderci che la grande quantità di denaro disponibile per i diversi tipi di intervento possa essere elemento di attrazione per i gruppi criminali organizzati che pure in questa Regione hanno ramificazioni e interessi. L’impegno affinché ogni procedura avvenga nella necessaria cornice di legalità, è e sarà nei mesi a venire, priorità assoluta della Magistratura, delle Forze di polizia e della Prefettura per una efficacia attività di repressione, di contrasto e prevenzione amministrativa.

Il Presidente della Repubblica ci ha ancora una volta ricordato il valore della coesione sociale e della sicurezza delle comunità. Il tema della sicurezza non è solo quello, pur importante, dell’ordine e della sicurezza pubblica. La coesione e la sicurezza si assicurano garantendo vicinanza e attenzione ai soggetti più deboli e ai fenomeni di degrado e di disagio. L’attività che oggi sempre più caratterizza la nostra azione quotidiana, oltre a quella di essere al fianco di qualunque iniziativa che sia di sviluppo e di crescita, è quella di mediazione sociale e di tutela dei diritti di tutti, soprattutto di quanti rischiano di essere marginalizzati dal sistema economico e dal mondo del lavoro.

Il tema del lavoro deve rimanere al centro dell’attenzione di tutti. Obiettivo comune è sicuramente assicurare la crescita del sistema produttivo del nostro Paese ma al contempo rimane l’attenzione al tema della precarietà che riguarda tanta parte del mondo giovanile e non solo. L’impegno per garantire il rispetto dei diritti e della sicurezza del posto di lavoro e sul posto di lavoro sono sicuro sia condiviso obiettivo delle istituzioni e delle rappresentanze datoriali e sindacali.

In tal senso fa ben sperare la condivisa azione di tutto il territorio, istituzioni e sindacati, nei mesi scorsi, per assicurare il rilancio e la sopravvivenza di un’azienda simbolo del tessuto industriale genovese quale Ansaldo Energia.

Da quanto finora rappresentato e senza nascondere alcuni aspetti che comunque destano preoccupazioni, penso si possa affermare con convinzione che la fiducia è un sentimento che sentiamo intorno a noi.

Questo convincimento si fonda anche sulla certezza del valore delle tante donne e uomini che, come coloro che 77 anni fa diedero vita alla Repubblica, dimostrano ogni giorno di adempiere al loro dovere di lavoratori e di cittadini.

A tutti i cittadini della Provincia di Genova va l’augurio sincero di un futuro di serenità e prosperità.

Viva l’Italia, viva la Festa della Repubblica viva Genova e la sua Provincia