Un nuovo cavo per portare i dati in Europa

Alla Foce sono iniziati i lavori per l'installazione di un cavo sottomarino lungo 10mila chilometri, che collegherà la capitale commerciale dell'India, Mumbai, con Genova.

L'infrastruttura attraverserà la Giordania, Israele e Palermo, per poi arrivare nel capoluogo ligure, permettendo il trasferimento di un'enorme mole di dati, tra cui quelli necessari al traffico internet e alle telefonate voip, dal paese asiatico fino al continente europeo.

Il cavo sottomarino sarà costituito da 20 fibre, ciascuna delle quali consentirà il trasferimento dei pacchetti di dati alla velocità di circa 18 terabit al secondo, per una capacità massima di 360 terabit al secondo. Il cavo sarà collegato al nuovo hub del Lagaccio, dal quale i dati saranno poi smistati al resto dell'Europa.

Il sindaco Marco Bucci ha commentato così la realizzazione dell'opera: "Con questo progetto, insieme alla struttura 2Africa già posizionata a Sturla, Genova si prepara a diventare il principale porto digitale europeo connettendo miliardi di persone alla massima velocità".

Genova diventerà così una delle principali porte d'ingresso dei dati in Europa. I lavori per la posa del nuovo cavo sottomarino sono eseguiti dall'azienda Sparkle, del gruppo Telecom Italia e hanno preso ufficialmente il via il 5 luglio 2022 alla Foce.

All'inaugurazione del cantiere era presente anche Elisabetta Romano, amministratore delegato dell'azienda, che ha dichiarato: "BlueMed e BlueRaman sono due nuovi sistemi di cavi sottomarini che uniranno l’India all’Italia e all’Europa. Per l’avvio del progetto abbiamo scelto Genova perché ha una posizione geografica molto importante verso l’Europa".