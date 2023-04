Casting a Genova per serie tv internazionale ambientata nell'Ottocento, ecco le date

Due giornate di casting a Genova per le riprese di "una importante serie tv".

Sono ancora poche le indiscrezioni che circolano sul progetto ma, secondo quanto appreso, si tratta di una fiction ambientata nell'800 che sarà girata in città tra maggio e giugno per Pepito Production.

Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, non rivela ancora il nome ma conferma la notizia a GenovaToday. “È un grosso progetto di caratura nazionale e internazionale prodotto da Pepito (società guidata da Agostino Saccà, ex direttore generale della Rai e Rai Fiction, ndr). Adesso ci sono i casting poi più avanti inizieranno le riprese che riguarderanno Genova e anche altre zone della provincia, sarà un’importante promozione che punterà nuovamente i fari sulle bellezze del nostro territorio”. I circuiti di distribuzione sono ancora in fase di definizione.

Per quanto riguarda il casting, la produzione cerca donne e uomini dai 18 ai 73 anni dai tratti somatici caucasici, non capelli tinti, no tagli moderni (e si specifica: no doppi tagli), senza piercing o tatuaggi visibili. Le audizioni si svolgeranno il 15 e il 16 aprile al Luzzati Lab in vico Amandorla 2 dalle 10.30 alle 19. Per info si può scrivere a castingagenova@gmail.com.