Casting in Liguria per il nuovo film di Paolo Sorrentino: come candidarsi, quando, inizio riprese

La Genova Liguria Film Commission ha aperto oggi, martedì 18 luglio, alle candidature di comparse per il nuovo film del premio Oscar Paolo Sorrentino prodotto da The Apartment Pictures (Freemantle Company).

La Film Commission, che ha pubblicato l'annuncio sui social, è alla ricerca di uomini e donne dai 30 ai 75 anni. Le candidature vanno inviate entro il 25 luglio a filmagenova@gmail.com allegando una foto figura intera frontale, una foto a mezzo busto frontale.

Nella mail si possono inserire nome, cognome, città (provincia) e anno di nascita, numero di telefono, domicilio, altezza, taglia e numero di scarpe.

Le foto possono essere scattate con il telefono, su sfondo neutro come un muro tinta unita.

I requisiti indispensabili sono: non avere tatuaggi visibili, essere residenti e domiciliati in Liguria.

Solo le persone selezionate veranno in seguito contattate per partecipare come comparsa alle riprese del film, previste per settembre 2023.

Nel rispetto delle normative vigenti, il casting è precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione e ai pensionati con formula Quota 100.