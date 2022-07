Casting aperti per cortometraggio tra Genova e Busalla

Lunedì 25 luglio a partire dalle 10 il laboratorio artistico Rosaspina terrà presso il Centro di Formazione Artistica di Genova il casting per il nuovo cortometraggio dal titolo "La tua musica". Le riprese coinvolgeranno il Comune di Busalla, nella location di Villa Borzino, ma anche Genova e città limitrofe.

La storia racconta di un ragazzo di strada che si introduce nell'abitazione di Daniele, un ex musicista divenuto sordo, per appropriarsi dei suoi strumenti. Intrappolato dal padrone di casa, il giovane Tommaso è costretto a risolvere un problema apparentemente impossibile: far ascoltare ancora una volta a Daniele la musica. Tra gli obiettivi di Rosaspina nella realizzazione di questo ambizioso progetto - oltre alla sensibilizzazione sui temi trattati - c'è quello di dare spazio al territorio sia nelle ambientazioni che nel cast.

La regia del cortometraggio prodotto da Marco Spinetti è affidata al genovese Loris Abrignanicon la fotografia a cura di Michele Falleri. Musiche originali di Aron Aboukhalil e Jessica Iaci al trucco. Scenografie di Manuel Morgan Tallero, organizzazione e gestione del cast a cura di Leonardo Polisini.

Il progetto di Marco Spinetti, Aron Aboukhalil, Loris Abrignani, Manuel Morgan Tallero e Leonardo Polisini è un laboratorio artistico composto da un team di giovani professionisti del settore audiovisivo. Affonda le sue radici in Liguria, a Genova, e opera su scala nazionale nello sviluppo e nella diffusione di contenuti. L’esperienza dei singoli trova nella sinergia del team quell’ispirazione che ha permesso la produzione del cortometraggio Rêuza – distribuito online attraverso la piattaforma Amazon Prime Video all’interno serie antologica Poems – e dei cortometraggi "Shot noise" e "La tua musica", quest'ultimo attualmente in fase di preparazione. Rosaspina promuove il talento, l’iniziativa e la visione dei giovani con la convinzione che è nella sperimentazione dei linguaggi la strada da percorrere per essere significativi nel settore audiovisivo.