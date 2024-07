Ciak si gira: cercasi comparse a Genova, prevista retribuzione

Aaa cercasi comparse nel capoluogo ligure per una nuova produzione che coinvolgerà anche la nostra regione. A farlo sapere è la Genova Liguria Film Commission.

A cercare personale, nello specifico, è la DR Movie, società di produzione cinematografica e televisiva nata nel 2020 con sede a Torino e Verona. Nel suo portfolio, lungometraggi per il cinema, docufilm e spot tv. Tanti i riconoscimenti vinti in pochi anni tra cui il premio Dino De Laurentiis nel 2022 e il premio Leone di Vetro al Festival di Venezia sempre nel 2022 per "I luoghi della Speranza", il premio miglior film al New York Film Festival con "La stanza del sorriso" e altri.

Requisiti e come partecipare

Per quanto riguarda questa produzione, si cercano comparse che abbiano le seguenti caratteristiche: un uomo e una donna sui 65 anni, due uomini dai 25 ai 50 anni, una donna bionda sui 40 anni e sei donne dai 25 ai 50 anni, per il periodo che va dal 26 al 28 luglio 2024.

È prevista una retribuzione giornaliera ma non il rimborso spese.

Per candidarsi occorre inviare una foto di profilo, specificando l'età, a drmoviecast@gmail.com