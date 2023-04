I parchi liguri protagonisti sulla Rai a "Geo&Geo" e "Linea Verde"

Inizia oggi, martedì 4 aprile, il sopralluogo della Rai a due gioielli del Parco dell?Antola: il Castello della Pietra ed il suggestivo borgo di Senarega saranno infatti protagonisti di una puntata di "Geo&Geo". La troupe si sposterà tra i sentieri per scoprirne la storia, ammirarne le peculiarità architettoniche e naturalistiche, far conoscere cultura e tradizione che animano e caratterizzano i luoghi.

Con l?aiuto delle guide del Parco dell?Antola, Caterina Congia entrerà nel magnifico maniero costruito tra due torrioni di conglomerato che domina la Val Vobbia (e che riaprirà con visite guidate sabato, domenica e nei festivi dal 10 aprile al 29 ottobre) per poi spostarsi a Senarega, in alta Val Brevenna. Qui si possono ammirare, accanto alle tipiche case rurali, costruzioni ?monumentali?, come il massiccio edificio del Castello Senarega-Fieschi, che ne raccontano l?antichissima storia e il ruolo strategico di presidio lungo le vie del sale.

Le riprese inizieranno venerdì 7 aprile per realizzare una puntata di 12 minuti in onda a tra qualche settimana.

Non finisce qui: sopralluoghi e riprese in corso anche per realizzare una puntata di "Linea Verde Sentieri" che coinvolgerà Parco dell'Aveto, Beigua e Alpi Liguri.