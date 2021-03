Spianata Castelletto solo pedonale, la proposta in Municipio

Pedonalizzare Spianata Castelletto: la proposta arriva da consiglieri del Pd del Municipio Centro Est, che hanno presentato una mozione per chiedere la pedonalizzazione del lato levante del belvedere più famoso della città.

Sabato mattina hanno fissato per le 11 un incontro con la cittadinanza per discutere della proposta. L’idea, ha spiegato il capogruppo in consiglio comunale, Alessandro Terrile, è quella di modificare la viabilità interna alla spianata per liberare dal traffico la porzione di levante.

«Un progetto concreto e fattibile - sottolinea Terrile - che aumenterebbe la fruibilità dell’area e creerebbe una vasta zona pedonale». Non è la prima volta che si parla di pedonalizzare Spianata Castelletto, un’area molto frequentata soprattutto da famiglie e bambini e che non è esente dal traffico. Le auto possono infatti percorrere sia via Cesare Crosa di Vergani (a levante) sia via Colombo (a ponente), con contestuali parcheggi riservati.

La pedonalizzazione del lato levante consentirebbe non solo di creare un’area pedonale, ma anche di liberare più spazio per i dehor dei bar che si trovano a Spianata, ma proprio il nodo parcheggi resta da sciogliere. Con la pedonalizzazione, infatti, se ne perderebbero diversi in un quartiere che già soffre per l’assenza di posteggi.