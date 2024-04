Bookcrossing: una nuova casetta dei libri per invitare i bambini alla lettura

È colorata e contiene già tanti libri - dal "Diario di una schiappa" a "La fabbrica di cioccolato" - la nuova postazione di bookcrossing inaugurata a Quarto per la gioia dei lettori grandi e piccini.

La casetta dei libri si trova in via Pinasco, proprio accanto alla panchina bianca realizzata in occasione di Genova Capitale del Libro 2023, che riporta la citazione di Alessandro Baricco "È un viaggio per viandanti pazienti, un libro". Un angolino dedicato alla lettura e collocato dietro ai giardini del palazzo del Municipio Levante.

Il suo scopo principale è invitare a leggere soprattutto i bambini che potranno prendere un libro e, se lo desiderano, donarne un altro.

La casetta è un progetto proposto dalla terza commissione del Municipio Levante, che invita la cittadinanza a rispettare la struttura realizzata per i più piccoli.