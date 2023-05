Casa del Soldato, in attesa di novità è iniziata la pulizia del giardino

Dopo l'ultima discussione durante il consiglio municipale del Levante qualcosa si muove per la Casa del Soldato di Sturla, almeno sul lato della pulizia. Il presidente Federico Bogliolo aveva promesso di attivarsi con i vigili del fuoco per l'apertura del giardino che da molto tempo versa in uno stato di abbandono e necessita di pulizia. Nella giornata di martedì 16 maggio 2023 sono iniziati i lavori.

A darne notizia è Serena Finocchio, consigliera municipale ed ex candidata presidente per la coalizione progressista: "Anche se non ci sono grandi novità sulla Casa del Soldato, qualcosa si muove. Grazie alla mia interrogazione presentata nello scorso consiglio, in cui chiedevo la pulizia del giardino della palazzina razionalista, oggi (ieri per chi legge, ndr) è iniziata la pulizia del verde che continuerà anche mercoledì 17 maggio. Si tratta del giardino adiacente all’asilo Chighizola, e personalmente ogni anno richiedo questo servizio per permettere ai bambini della scuola d’infanzia di poter giocare in giardino senza il rischio di poter subire delle infestazioni sia animali sia vegetali proveniente dall'area adiacente, da anni lasciata purtroppo in uno stato di abbandono".

Casa del Soldato, cronistoria e ultimi aggiornamenti

Quella della Casa del Soldato è una questione che si trascina da molti anni a Levante. Ripercorriamo brevemente le varie tappe. L'edificio, opera dell’architetto Luigi Daneri e importante esempio di architettura razionalista, è da tempo abbandonato e al centro di discussioni e progetti di riqualificazione che non sono andati in porto. Nel 2017 sembrava dovesse diventare un centro di attività sociale e culturale per i quartieri dopo il passaggio dal Demanio al Comune, poi si sono susseguite le interrogazioni tra consiglio comunale e consiglio municipale, ma il progetto che avrebbe dovuto essere completato entro il 2022 è decaduto. Successivamente, nel 2019, la Casa del Soldato era tornata al Demanio ed era stato deciso di utilizzarla come sede del distaccamento del Levante dei Vigili del fuoco, dopo qualche anno anche questa ipotesi sembrava naufragata, per i pompieri era stata quindi scelta la caserma Mendoza. I vigili del fuoco sono però poi tornati in auge a fine novembre 2022 quando, smentendo quanto detto inizialmente in consiglio comunale, in Municipio era emerso un nuovo progetto con la conferma dell'interesse per la realizzazione di un polo di accentramento di uffici e servizi. In quella circostanza si era parlato di un tavolo con Demanio e Comune per studiare progetto e tempistiche, previsto tra fine febbraio e inizio marzo. Nell'ultima seduta del consiglio municipale è stato confermato dalla consigliera delegata Tiziana Ravano che la Casa del Soldato risulta in consegna ai vigili del fuoco e che il tavolo non è ancora partito perché non è ancora stato presentato un progetto nonostante i solleciti. Confermata anche la destinazione d'uso finale, un polo di uffici e servizi.