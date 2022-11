Come diventerà l'ex mercato comunale di Bolzaneto: le prime immagini del progetto definitivo

Rinasce l'ex mercato comunale di Bolzaneto in via Oldoini: in questo stabile, abbandonato da anni e in mano al degrado, sorgerà una casa di quartiere. Dopo averne parlato da tempo, il progetto definitivo è stato illustrato giovedì pomeriggio nell'ambito di un incontro pubblico con la cittadinanza al teatro Govi.

Presenti, il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo e il vicesindaco Pietro Piciocchi: "Una bella partecipazione da parte della cittadinanza - commenta Romeo - frutto di un anno di progettazione condivica con i tecnici della civica amministrazione che hanno predisposto il progetto definitivo".

Ma come si trasformerà l'ex mercato comunale? "Sarà un luogo - spiega Romeo - gestito da educatori e soggetti competenti in cui la rete delle realtà di Bolzaneto potranno lavorare assieme e dare vita a molte attività tra cui laboratori scolastici, eventi sportivi, momenti educativi e così via. Ci saranno spazi adibiti alle nuove generazioni in cui poter giocare e studiare, orti didattici e molto altro".

Insomma, un luogo di comunutà che vedrà la sua realizzazione con l'inizio dei lavori entro l'estate 2023.

Cosa prevede il progetto

L'obiettivo è creare spazi per le famiglie, per lo sport, una cucina sociale e giardini: "Tutto nasce - spiega il presidente del Municipio Federico Romeo a GenovaToday - da una bozza di progetto prodotta da un giovane architetto. Il professionista era supportato da un gruppo di genitori dell'istituto comprensivo che avevano raccolto firme per chiedere più spazi per i bambini".

Il progetto è finanziato, per circa due milioni e mezzo di euro, dal Comune: l'ex mercato rinascerà così con spazi comuni a disposizione delle famiglie, laboratori per le scuole, un grande salone polifunzionale con al centro un giardino d'inverno che ospiterà spazi dedicati anche allo sport, con tanto di parete di roccia per arrampicate.

Sul tetto ci sarà poi spazio per un giardino, un'area sportiva, orti didattici e altro ancora.